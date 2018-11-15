Финал всероссийского конкурса «Высоцкий. Фест» пройдёт в Театре на Таганке

Победителей конкурса молодых авторов-исполнителей определят 26 ноября.

Финальный гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» пройдёт 26 ноября в московском Театре на Таганке. Проведут мероприятие ведущие самого рейтингового в стране утреннего радиошоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков. Концерт будет состоять из двух основных блоков. В рамках первой части на сцену выйдут финалисты конкурса, каждый из них исполнит по две своих лучших песни. При этом вторую песню участники исполнят вместе со своими звёздными наставниками.



Также в первой части концерта пройдёт голосование среди зрителей и жюри «Высоцкий. Фест». В состав профессиональных судей войдут 12 членов жюри. Работу музыкантов оценят: председатель жюри, руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий, сопредседатель, вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачев, программный директор «Нашего Радио» Анастасия Рогожникова, сооснователь группы «Машина Времени», музыкальный продюсер Александр Кутиков, сооснователь группы «Парк Горького» Алексей Белов, директор по работе с партнерами соцсети VK Константин Сидорков. Также в коллегию судей войдут первый продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры Леонид Бурлаков, руководитель и дирижер симфонического оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский, музыкальный продюсер и журналист Александр Кушнир, музыкальный обозреватель «Комсомольской Правды» Елена Бодуэн, директор Московского театра поэтов, руководитель Московского государственного музея Есенина Влад Маленко и музыкальный продюсер, руководитель лейбла «Navigator Records» Алексей Козин.

Трех победителей конкурса из 10 финалистов определят путём суммирования итогов голосования зрителей с выбором профессионального жюри. Каждый зритель на входе в зал получит специальный пульт для голосования, с помощью которого сможет оценить понравившихся музыкантов. Похожие пульты получат и члены жюри. Всех конкурсантов будут оценивать по десятибалльной шкале. При этом зрители смогут следить за промежуточными результатами голосования на протяжении всего концерта при помощи специальных экранов на сцене.

Во второй части концерта на сцену выйдут звёздные хэдлайнеры и наставники: группа группа «Ва-Банк», Нуки, «Северный Флот», «Мураками» и Сергей Галанин. Жюри назовёт трех победителей конкурса, которые получат ротацию на «НАШЕм Радио», ценные призы и другие возможности для продвижения. Кроме того, будет вручен приз зрительских симпатий фестиваля «Нашествие-2018» и награда от социальной сети «ВКонтакте», которую получит победитель зрительского голосования в соцсети.

Голосование за приз зрительских симпатий от соцсети «ВКонтакте» идет в настоящий момент и продлится до начала финального гала-концерта в Театре на Таганке. Проголосовать за трек понравившегося музыканта вы можете на официальной странице конкурса в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/vfestru?w=wall-168136571_2671

Для того чтобы попасть на концерт и поучаствовать в судьбе молодых музыкантов, не нужно покупать никаких билетов. 12 ноября на сайте конкурса VFEST.RU открылась регистрация, пройдя которую, можно бесплатно получить приглашение на гала-концерт.

Напомним, конкурс «Высоцкий. Фест» стартовал 25 июня 2018 года. Всего молодые авторы-исполнители со всех регионов страны прислали на суд жюри более 2,5 тысяч заявок. На отборочные концерты, которые прошли в восьми федеральных округах России были приглашены 175 музыкантов. По итогам предварительного отбора по округам жюри выбрало 51 полуфиналиста, которые выступили в августе на фестивале «Нашествие-2018» на специальной сцене «Высоцкий». Десять из них получили путёвку в финал и шанс поработать с профессиональными известными музыкантами на одной из лучших студий Москвы Vintage Records. Итоги своей творческой работы молодые музыканты представят 26 ноября в Театре на Таганке.