«Душа музыканта должна гореть!». История «Пылающей ноты»

В эфире НСН художник Сергей Мироненко раскрыл историю создания приза конкурса «Высоцкий. Фест».

26 ноября на гала-концерте в московском Театре на Таганке будут определены победители Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Лучшие молодые музыканты страны получат в награду множество возможностей для продвижения, а также специальный приз конкурса – «Пылающую ноту».



Об истории создания приза рассказал в эфире НСН художник Сергей Мироненко.

«Я хорошо знаю творчество Владимира Высоцкого. Самым главным вдохновением для меня стало то, что музыка Высоцкого идёт от души, рвёт сердце. Эта нота должна пылать, так как от музыки душа горит. Если конкурс назван в часть Высоцкого, на мой взгляд, люди должны стремиться, каким-то образом, также относиться к своему творчеству, гореть им», - поделился художник.

Напомним, трое победителей конкурса получат бонусы для продвижения, а также ротацию своего трека в эфире «НАШЕго Радио». Выберут счастливчиков путём совместного голосования жюри и зрителей. Каждому посетителю в зале Театра на Таганке выдадут пульт, с помощью которого он сможет поучаствовать в судьбе финалистов.