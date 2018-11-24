Группа «Линкор» мечтает встретиться с друзьями на гала-концерте «Высоцкий.Фест»

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Денис Князев из «Линкор» рассказал НСН, как готовится к гала-концерту конкурса «Высоцкий.Фест» и почему не считает других его участников соперниками.

До грандиозного гала-концерта конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» осталось совсем немного. Выступление финалистов и награждение победителей пройдет уже в понедельник, 26 ноября, в Театре на Таганке.

Момента выхода на сцену ждет, без преувеличения, каждый конкурсант. Как выяснила НСН, ребята из нижегородской группы «Линкор» приготовили зрителям и судьям сюрприз. Но раскрывать задумку не стали.

«Мы готовим сюрприз, но раскрывать я его не стану», - признался НСН финалист конкурса бас-гитарист группы «Линкор» Денис Князев.

Он рассказал, что группа тщательно продумывает все нюансы, оценивает, как то или иное действие на сцене будет выглядеть со стороны. И, конечно, обсуждает все задумки с наставником – лидером группы Casual Алексеем Яшиным.

«У нас перед концертом будет репетиция с наставником. Пока мы с ним репетируем онлайн. Выбрали песни, которые будем играть, разложили по партиям. Созваниваемся по скайпу, показываем. Во всем остальном подготовка идет так же, как к обычному выступлению. Хочется, чтобы все прошло хорошо. На другие эмоции не хватает времени. Думаю, что ностальгия появится, когда мы встретим других участников. Наверное, будет грустно осознавать, что все заканчивается», - рассказал конкурсант.

Финалист конкурса «Высокий.Фест» отметил особую атмосферу проекта. Именно поэтому назвать других участников «соперниками» Денис не может и не хочет.

«Мы все перезнакомились, получилась такая большая семья проекта, где все помогают друг другу, делятся информацией. Все отличные ребята, никакого соперничества, в плане переиграть, обойти, нет, конечно. На «Нашествии» мы познакомились с группой «Кукольный театр». С тех пор дружим, общаемся. С другими ребятами общаемся по интернету. Я надеюсь, что финальный концерт соберет всех вместе и мы сможем пообщаться и познакомиться получше с теми, с кем еще не успели этого сделать», - отметил Денис Князев.

Добавим, что в финале конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» будут определены три победителя, которые получат бонусы для творческого роста ротацию песни в эфире «НАШЕго Радио». Ещё одного призёра по версии «ВКонтакте» выберут слушатели — голосование за артиста, которому достанется раскрутка трека на аудиторию в миллион человек, идёт в официальной группе конкурса до 26 ноября включительно.