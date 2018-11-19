Дарья Берначук готовит сюрприз для финала «Высоцкий. Фест»

В эфире НСН финалистка конкурса рассказала, что полностью переделает свои песни для грядущего гала-концерта.

Всё ближе и ближе долгожданный финал Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». 26 ноября на сцене Театра на Таганке десятка финалистов представит на суд профессионального жюри и зрителей своё творчество.



В преддверии финала НСН пообщалась с конкурсанткой из Иркутска Дарьей Берначук и выяснила, как финалистка готовится к гала-концерту, и чего боится больше всего.

«Я настраиваюсь получить удовольствие от процесса, от самого выступления. Я очень буду рада видеть всех участников. Если честно, я по некоторым даже соскучилась. Передо мной стоит непростая задача, потому что в Москву я лечу прямо из Иркутска. Поэтому моих зрителей на концерте будет только восемь человек. Из них только один будет близким человеком, а остальные – просто знакомые. Это мой видеограф, который снимает мои выступления ещё со школьных времён. И он решил не пропустить этот исторический момент, за что ему большое спасибо. Это будет очень греть мне душу, когда я буду стоять на сцене. Сложность моей задачи состоит в том, что мне нужно будет раскачать остальной зал. Мне очень интересно, получится ли у меня это», - рассказала в эфире НСН Дарья.

По словам финалистки, для того чтобы завоевать сердца жюри и зрителей она готовит сюрприз, полностью пересматривая свои песни. Однако, Дарья не ставит своей непременной целью победу, а просто постарается выступить, как можно лучше.

«Я буду заново смотреть на свои песни и попробую сделать не так, как в аудиоформате. У меня позиция по поводу конкурса меняется примерно раз в сутки. Я каждое утро просыпаюсь и заново всё это пересматриваю. Но в итоге я остановилась на том, что я выйду в шкуре артиста, сделаю своё дело очень качественно и буду думать только об этом. Не в моих руках пульт, в моих руках гитара, и я буду думать о гитаре», - добавила артистка.

Напомним, по итогам концерта жюри вместе со зрителями определят тройку победителей конкурса. Кроме того, награды приготовлены для лучшего исполнителя по версии публики фестиваля «Нашествие», где прошёл полуфинал «Высоцкий. Фест», и для победителя голосования пользователей соцсети «ВКонтакте», которое проходит в эти дни в официальной группе конкурса.