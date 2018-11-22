Алан Макиев готовится к финалу «Высоцкий. Фест» под чаёк

Финалист конкурса в эфире НСН пожаловался, что заболел прямо перед решающим концертом.

Гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» пройдёт 26 ноября в московском Театре на Таганке. В ходе концерта финалисты конкурса выступят вместе со своими звёздными наставниками.



В эфире НСН финалист Алан Макиев рассказал, как проходит подготовка к решающему концерту.

«Из-за концерта я не волнуюсь. Беспокоюсь сейчас только по одной причине: я немного приболел. И вся подготовка на данный момент – это выпить как можно больше чашек чая. Пока что думаю только о том, чтобы успеть вылечиться», - поделился музыкант.

Макиев также признался, что после завершения «Высоцкий. Фест» ему будет не хватать конкурса.

«Мне странно, что конкурс, который начался в июле и продолжается до сих пор вот-вот закончится. Мне немного грустно из-за этого. Я уже привык к наличию конкурса в моей жизни. Я уже само участие в финале расцениваю, как победу. Было же огромное количество участников, а осталось только 10 финалистов. То, что я среди них – уже победа», - признался в беседе с НСН финалист.

Напомним, победителей определят путём суммирования голосов жюри и зрителей. Каждый пришедший на концерт получит специальный пульт, при помощи которого зрители смогут отдать предпочтение понравившемуся артисту. Кроме того, призы получит группа, завоевавшая наибольшую симпатию публики на фестивале «Нашествие», и коллектив, ставший лидером по версии пользователей соцсети «ВКонтакте».