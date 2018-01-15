Верховная Рада рассматривает вопрос по факту «госизмены» президента Украины Порошенко

Депутат Верховной рады Виталий Куприй готов поставить вопрос по факту «государственной измены» президента Украины Петра Порошенко. Соответствующий запрос в Службу безопасности страны парламентарий уже подготовил. Поводом стало обращение Порошенко с просьбой к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году.

Куприй также намерен поставить задачу перед следствием выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты», — добавил депутат.