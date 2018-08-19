В Совфеде предложили отдать Украину под морской трибунал

Сенатор Ольга Ковитиди в эфире НСН заявила, что Украину пора признать «государством-пиратом» и отдать под морской трибунал.

Захват российского танкера «Механик Погодин» - это очередная попытка украинских властей спровоцировать внешнеполитический конфликт между Украиной и Россией. Никаких правовых оснований, определенных статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву для длящегося уже неделю задержания российского танкера у Киева нет. Такую оценку ситуации с российским танкером «Механик Погодин» дала в эфире НСН сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Украиной осуществлен очередной пиратский захват российского судна и его неправомерное удержание. Необходимо прекратить нарушение прав человека, которое осуществляется сегодня на Украине по одному лишь признаку, что задержанные судна принадлежат России», - заявила собеседница агентства.

Сенатор уверена, что Россия должна ответить на захват «Механика Погодина» возбуждением уголовного дела в отношении всех лиц, которые посягнули на законные права и интересы граждан РФ.

«Уголовный кодекс РФ дает четкую оценку данным действиям. Они предусмотрены диспозицией статьи 227 «Пиратство». Также необходимо предъявить требование к ОБСЕ и ООН признать вышеуказанные действия, совершенные украинской властью, не отвечающими Конвенции ООН по морскому праву. Россия должна инициировать рассмотрение данного факта международным трибуналом по морскому праву, решением которого применить в отношении Украины жесткие санкции за осуществление данной страной пиратства. Также необходимо заставить Украину возместить причинение имущественного вреда не только стране, но и экипажу танкера «Механика Погодина» и всем членам их семей», - уверена Ольга Ковитиди.

Парламентарий напомнила, что захват российского танкера является уже второй провокацией со стороны Украины и дает полное право называть эту страну «государством-пиратом».

«Такое понятие как «государство-пират» в международных правовых актах отсутствует. Украина имеет все шансы стать первооткрывателем данного термина. Проблема борьбы с «государствами-пиратами» требует комплексного решения. Учитывая мировую практику и то, что данный вопрос связан с интересами национальной безопасности, силовая защита – одна из вынужденных мер, которая может быть применена с целью недопущения подобной ситуации», - подчеркнула Ковитиди.

Сенатор добавила, что Украина совершила очередное пиратство за неделю до визита президента РФ Владимира Путина в Австрию и Германию, где, в том числе, обсуждалась санкционная политика США в отношении «Северного потока-2».

«Создание такого негативного поля служит очевидным подтверждением того, что Украина не заинтересовано в стабилизации на внешнеполитической арене», - заключила Ольга Ковитиди.

Накануне так называемый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов в интервью местным СМИ заявил, что российский танкер «Механик Погодин» заблокирован в пору Херсона на три года. Также он назвал незаконными действия экипажа, который не пускает на борт портовую инспекцию. Гданов пообещал, что российские моряки за это «обязательно ответят».