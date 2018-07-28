В РПЦ обвинили Константинополь в стремлении оторвать Украину от России

Протоиерей

РПЦ Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что «поправший нормы православной веры»

патриарх Константинопольский хочет самолично править УПЦ.

Получение Украинской церковью Киевского патриархата автокефалии необходимо для утверждения независимости Украины. Такое объяснение дал в субботу, 28 июля, президент страны Петр Порошенко. Ранее делегация патриарха Константинопольского Варфоломея передала президенту Украины послание, в котором якобы поддержала автокефалию УПЦ.

Как пояснил в эфире НСН протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, для Порошенко это послание ничего не изменило, а вот Константинополь подтвердил свои достаточно жесткие претензии на Украину.

«Порошенко давно просит автокефалию у Константинопольского патриархата. Позиция Константинополя по этому вопросу является весьма вязкой, формулировки очень общие, под ними можно понимать разные вещи и они могут подразумевать разные скорости решения этого вопроса. На самом деле, если внимательно читать эти формулировки, становится ясно одно: Константинопольский патриархат, а он тут участник более важный, чем Фанар, пытается говорить ясно и определенно, что считает Украину своей, а не нашей, территорией, считает, что вправе принимать по ней какие-то решения. Я удивлен, если не сказать, возмущен, позицией нашей церковной дипломатии, которая пытается делать вид, что все спокойно, все само собой рассосется и ветром унесет», - заявил собеседник агентства.

Священнослужитель уверен, что Константинополь, который много лет имеет очень сложные отношения с РПЦ, «пытается просто отнять у России Украину и начать там руководить». Что до автокефалии, то давать украинцам Варфоломей также не намерен. Он планирует многие годы, а может и десятилетия играть там некую роль модератора, роль временной церковной администрации, чтобы в итоге подчинить украинское православие себе.

«Сначала через диалог вокруг автокефалии, а потом через саму автокефалию, ориентированную только на него, потому что возглавит ее не Филарет Денисенко, который об этом мечтает, и не какие-то известные украинские националисты, а те люди, которые Фанаром будут присланы или выращены, и которые будут жестко на него ориентированы», - отметил Всеволод Чаплин.

По словам протоиерея РПЦ, Московскому патриархату сейчас нужно не «дипломатничать», а прямо сказать, что «Фанар пытается похитить у нас украинскую церковь, пытается объявить себя церковью-матерью там».

Чаплин напомнил, что Константинополь проделывал это уже несколько раз, в то время как в течение веков Церковью-матерью считалась вся Русская православная церковь, возникшая в Киеве и имевшая в Киеве центр, который после полного разрушения этого центра перенесла его сначала во Владимир, а потом в Москву.

«Нужно ясно сказать, что Константинополь приведет верующих Украины к перемене веры. Константинополь – это обновленцы, ультрамодернисты, экуменисты, это люди, которые, судя по многим документам и декларациям, уклонились от настоящего православного вероучения и не считают больше, что православие – единственный путь к спасению. А ведь только так может считать православный христианин. О чем после этого можно говорить? Какая дипломатия? Какие надежды на то, что все само собой рассосется? Нужно выяснять отношения честно и прямо, не только на арене споров за церковные границы, а на арене рассмотрения вопроса о том, а православный ли еще до сих пор Константинопольский патриархат и отдельные его богословы», - заключил протоиерей Всеволод Чаплин.

Добавим, что в УПЦ послание патриарха Варфоломея восприняли весьма сдержанно. Замглавы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич написал в своем Facebook, что в послании не было ничего «конкретного и экстраординарного». У священника создалось впечатление, что Константинополь и Киев «договорились договариваться, чтобы сохранить лицо», пишет Газета.ру.

Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в беседе с ТАСС отметил, что в заявлении Вселенского патриарха Варфоломея о намерении предоставить автокефалию церкви непризнанного киевского патриархата не содержится каких-либо вариантов восстановления единства православия на Украине, цель которого никто никогда не оспаривал.