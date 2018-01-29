В продовольственных проблемах Украины обвинили нищету и Евросоюз

Александр Дудчак в эфире НСН пояснил данные ФАО и ВПП.

Украина вошла в список из 16 стран мира, в которых из-за внутренних конфликтов, наблюдается нехватка продовольствия. Перечень был представлен Совету безопасности ООН Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой (ВПП). Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН пояснил данные ФАО и ВПП.

«На Украине при расчете минимальной потребительской корзины есть свои обосбенности: не учитывается стоимость мобильной связи, считается одно пальто на десять лет… Такая же ситуация с продуктами питания, потому что Украина признана страной, у которой есть проблемы с продовольствием. Хотя, казалось бы, житница – всесоюзная, да и мировая. Последние годы были неплохими с точки зрения урожая отдельных видов сельхозпродукции. Я бы не говорил, что на Украине прямо грядет голод. Это маловероятно. Люди уже после первого года новой власти поняли, что рассчитывать ни на кого не стоит. Нужно самим думать, что ты будешь есть завтра», - сказал он.

По словам эксперта, многие украинцы восстановили свои приусадебные участки, дачи, огороды – возвращаются в начало 90-х.

«Мы такое уже проходили, просто сейчас все в более жестком режиме. Если тогда просто оставили народ на произвол судьбы, ему не помогали, но и не особо мешали, то теперь еще вводятся различные ограничения, в том числе со стороны европейских структур. Потому что Украина, подписав соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, подписала нормы, которые мешают простым людям, которые хотели бы что-то продать, это сделать, - молоко, мясо… Теперь это будет ограничиваться. Проблема существует, если смотреть на структуру потребления, на качество продуктов, потому что много импортного завозится, много импорта – Украине сплавляют продукцию, которую сами европейцы есть бы и не стали. Хотя зачастую она идет под теми же торговыми марками. Это заметили и в Чехии, и в Венгрии, и в других странах Восточной Европы, когда речь идет по качеству. И в структуре потребления, конечно, очень мало молока, творога, мяса, рыбы. Зато большая доля хлебных изделий. Это говорит о том, что проблема существует, связанная с общим обнищанием населения и с тем, что произведенную продукцию стараются отправить на экспорт», - заключил собеседник НСН.

Помимо Украины в список вошли Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, а также трансграничная территория на озере Чад.