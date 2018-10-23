В ДНР рассказали об использовании ВСУ запрещенных боеприпасов

Замкомандующего оперативным командованием ДНР в эфире НСН сообщил, что украинские военные нарушают перемирие 20-30 раз в сутки.

Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики. По их словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе «школьное» перемирие.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал НСН о систематических нарушениях Минских договоренностей украинскими военными.

«О разрушениях неизвестно, о пострадавших тоже. Обстрел идет не по жилым кварталам, в этом плане нам повезло. Ежедневное количество нарушений варьируется от 20 до 30, примерно в этом диапазоне. Используются запрещенные мины и снаряды того калибра, которые запрещены Минскими Договоренностями. Нарушается то самое «школьное» перемирие», - напомнил он.

Активные боевые действия в Донбассе можно остановить за несколько часов. Такие сроки назвал глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг. По его мнению, силовую часть конфликта можно прекратить довольно быстро, однако на его полное завершение времени потребуется гораздо больше. Одной из самых сложных задач станет разминирование территории.