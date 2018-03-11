Украинский политолог назвал троллингом слова Яроша о захвате Кубани

Вадим Карасев в эфире НСН заявил, что Ярош «шапкозакидательскими заявлениями» просто пытается урвать свои 15 минут славы.

Заявление экс-главы запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрия Яроша существующих планах по захвату Воронежа и Кубани - это банальный троллинг. Никакой серьезной основы и поддержки за этими словами не стоит. Такое мнение высказал в эфире НСН директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв.

«На Украине настолько неструктурированно и хаотично информационное поле, что каждый может претендовать на свои 15 минут славы. Этим сегодня многие пользуются, в том числе и Ярош. К таким заявлениям надо относиться, как к троллингу. Ярош часто делает шапкозакидательские заявления на грани здравого смысла, но никаких реальных инструментов для реализации этих планов у него нет. Он народный депутат – только и всего. Никто больше за ним не стоит. Десяток людей – вот и вся его команда. Погоду и политику на Украине Ярош и его сторонники не делают», - заявил собеседник агентства.

Карасев также прокомментировал намерение командира батальона морской пехоты ВСУ Вадима Сухаревского «дойти до Москвы».

«Есть люди, у которых на почве войны и за время войны сдвинуто сознание. Слава Богу, на Украине есть гражданский и политический контроль над военными. Поэтому такие фантазии военного не имеют шанса стать реальность. Политики прекрасно понимают опасность такого рода заявлений и заблуждений», - добавил политолог.

Ранее в интервью украинским СМИ рассказал о планах по зачистке Донбасса и присоединению Крыма. Националист отметил, что украинская сторона располагает хорошим потенциалом по захвату Кубани, Ростова и Воронежа.

На эти словам отреагировал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена», — сказал Калашников, слова которого приводит РИА Новости.

Парламентарий добавил, что жители Крыма в 2014 году сделали правильный выбор. В противном случае их судьба оказалась бы в руках «таких отморозков».