Украинский политолог: Дни Порошенко на посту президента сочтены

Олег Соскин в эфире НСН отметил, что Михаил Саакашвили со своими сторонниками может в ближайшее время отстранить президента Украины Петра Порошенко от власти.

Михаил Саакашвили опроверг сообщения о своем задержании в Киеве. По его словам, в гостиницу, где он находился, пытались войти около восьми человек с автоматами, предположительно сотрудники спецслужб. Он подчеркнул, что силовики не предъявили разрешения суда на проведение каких-либо действий в гостинице и вскоре уехали. Он назвал действия украинский властей попыткой похищения. В свою очередь в Службе безопасности Украины эти сообщения опровергли.

Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН заявил, что в условиях тотальной ненависти к действующему режиму Порошенко в Киеве, Саакашвили в состоянии ускорить смену власти в стране.

«Саакашвили находится в тяжелом положении, ему нечего терять, он вынужден действовать как авантюрист, поэтому использует любую возможность для создания ситуации собственного пиара. За ним сейчас действительно развернута охота со стороны правящей группы. С другой стороны, Саакашвили очень выгоден всем оппозиционным группам, он является наиболее ударной силой, который готов идти достаточно далеко. Вокруг него сформирована группа сторонников, количество их по закону толпы увеличивается. Он готов к мощным радикальным действиям. В начале следующей недели он хочет заблокировать президентскую администрацию, Кабинет Министров, Верховную раду, что вызовет паралич власти и вынудит Порошенко подать в отставку», - пояснил он.

Политолог выразил мнение, что в случае обострения политической ситуации Петр Порошенко уже не получит никакой поддержки ни от Соединенных Штатов, ни от населения.

«В стране сейчас миллионы людей ненавидят режим Порошенко, недавние опросы показали, что его поддерживают всего 5 процентов населения. Ненависть к его роскоши, к его неумеренному лживому поведению звучит уже повсеместно. Мальдивы, Венский бал на общем фоне нищеты, страданий, бедности, лишений, смертей и всех тяготи украинского народа, а также предстоящего дефолта вызывает все большую неприязнь среди народа, и народ ищет вождя. И получается, что таким вождем или тараном для свержения Порошенко становится Саакашвили. Я предполагаю, что в Америке его [Порошенко] уже списали со счетов. Трамп уже не пожелал с ним встречаться в Давосе, Тимошенко тоже не просто так сейчас на молитвенном завтраке. Так что можно считать, что Порошенко уже слит, поддержки он больше ни от кого уже не получит», - добавил собеседник НСН.

В конце января Саакашвили, находящийся в конфликте с действующими украинскими властями, объявил о возобновлении акций протеста. Их целью он назвал импичмент действующему президенту Петру Порошенко.

Ранее сообщалось, что Саакашвили грозит экстрадиция в Грузию. Киевский апелляционный административный суд признал правомерным отказ управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области предоставить Михаилу Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.