Америке предложили доставлять на Украину СПГ через Польшу

Ситуация в Керченском проливе может осложнить продажу американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики США Дэн Бруиллетт. Чиновник усомнился в том, что Черноморский регион является жизнеспособным рынком для СПГ, но добавил, что американские власти «будут рады изучить» этот вопрос, пишут «РИА Новости».
Как отметил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак, поставлять в Украину американский СПГ в принципе проблематично и затратно.
«Хотелось бы услышать более детальную аргументацию позиции американских партнеров, потому что у них часто бывает так, что ветер дует, потому что деревья машут газетками. Возможно в этом случае аналогичная ситуация. Насколько мне известно, поставлять газ через море в Украину проблематично, потому что терминал так и не построили. Может быть, есть какая-то более актуальная информация у американских партнеров», — поинтересовался эксперт.
Он отметил, что американский СПГ может быть доставлен на Украину через Польшу, которая, по словам собеседника НСН, «мечтает поработать транзитерами». Так или иначе, Украина будет переплачивать за американский газ, сказал Александр Дудчак.
На вопрос, нуждается ли Украина в американском сжиженном природном газе, собеседник НСН ответил, что страна не нуждается в нынешней власти, которая создала проблемы с обеспечением страны газом.
«Украина нуждается в здравом смысле и нормальном руководстве, а не в этих преступниках, которые довели до того, что в угоду тем, кто поставил эти силы в руководство страны в результате переворота, Украина должна переплачивать, делать свою продукцию неконкурентоспособной, а население нищими из-за того, что они не могут платить за тепло и свет. В этом нуждается Украина, а проблем с газом, с углем вообще не возникало до конца 2013 года, потому у Украины были нормальные партнерские отношения со всеми соседями, а теперь по контуру страны, нет ни одного государства, которое бы можно было назвать дружественным для Украины», — посетовал Александр Дудчак.
Напомним, что инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины за незаконное пересечение границы. Все участники попытки «прохода» через Керченский пролив арестованы. Ранее сегодня Европейский союз принял решение о введении санкции в отношении восьми граждан России за события в Керченском проливе. В заявлении ЕС поясняется, что демарш предпринят «в связи с применением силы Россией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе».