Америке предложили доставлять на Украину СПГ через Польшу

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал НСН, почему сжиженный газ из США не нужен народу Украины.

Ситуация в Керченском проливе может осложнить продажу американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики США Дэн Бруиллетт. Чиновник усомнился в том, что Черноморский регион является жизнеспособным рынком для СПГ, но добавил, что американские власти «будут рады изучить» этот вопрос, пишут «РИА Новости».

Как отметил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак, поставлять в Украину американский СПГ в принципе проблематично и затратно.

«Хотелось бы услышать более детальную аргументацию позиции американских партнеров, потому что у них часто бывает так, что ветер дует, потому что деревья машут газетками. Возможно в этом случае аналогичная ситуация. Насколько мне известно, поставлять газ через море в Украину проблематично, потому что терминал так и не построили. Может быть, есть какая-то более актуальная информация у американских партнеров», — поинтересовался эксперт.

Он отметил, что американский СПГ может быть доставлен на Украину через Польшу, которая, по словам собеседника НСН, «мечтает поработать транзитерами». Так или иначе, Украина будет переплачивать за американский газ, сказал Александр Дудчак.