Сенатор от Крыма пригрозил Верховной раде статьей о призыве к терроризму

Член Совета Федерации заявил в эфире НСН, что украинский депутат, призвавший союзников взорвать Крымский мост, ответит за свои слова.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук ищет союзников, чтобы взорвать Крымский мост. С таким призывом он выступил в эфире телеканала «112 Украина». По словам парламентария, единственной целью строительства моста через Керченский пролив были «дестабилизация и захват Азовского моря».

В эфире НСН сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что призывы украинского депутата ни к чему не приведут, но отвечать ему за них все же придется по статье о призывах к террористической деятельности.

«На Украине очень расстроены строительством Крымского моста. Они отслеживают ситуацию с Крымским мостом, зная, что автомобильное движение по мосту осуществляется очень интенсивно. С учетом того, что Мосийчук яркий представитель украинских националистических сил и не вполне адекватный человек, от него следуют подобные заявления. Вообще, то, что он говорит публично — это призывы к осуществлению террористического акта, а страны мира, в том числе и спонсоры "украинской демократии" США, выступают против любых проявлений терроризма. Как говорится, еще за эти слова зачтется. При этом мы должны понимать, что охрана Крымского моста осуществляется в постоянном режиме. Охрана и наземная, и водная, и подводная. Так что все эти призывы никаких реальных последствий иметь не будут, но он за это наказание понесет, безусловно», — пообещал член Совфеда.

Моссийчук также заявил, что украинским спецслужбам следует подключить к подрыву переправы через Керченский пролив союзников Украины, в том числе на Кавказе. Причем он не уточнил, каких именно союзников имел в виду, сообщает Утро.ру. По словам Цекова, депутат Рады мог иметь в виду Грузию, но и там его призывы останутся без ответа.

«На Кавказе его союзниками могут быть террористы из числа различных групп, которые действуют в том числе и в субъектах РФ. Наверное, он считает своими союзниками Грузию, но я думаю, что Грузия на такие призывы никак не откликнется, потому что она понимает, что это чревато и особым отношением к ним, к Грузии, причем не только России. Все это его мечты, не более. Ничего реального за его призывами не стоит, тем не менее, он какую-то часть может мобилизовать на какие-то действия, и за это он должен понести наказание как человек, призывающий к осуществлению террористической деятельности», — резюмировал собеседник НСН.