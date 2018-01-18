Сенатор от Крыма назвала чушью украинский законопроект о реинтеграции Донбасса

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Сенатор от Крыма в эфире НСН заявила, что документ носит популистский характер.

Верховная Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбассе втором чтении и в целом. Документ на официальном уровне признаёт Россию страной-агрессором, а территории Крыма, а также Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями. При этом материальную ответственность, по мнению народных депутатов, за произошедшее должна понести Москва, сообщает сайт украинского парламента. Интересно, что полного текста документа до сих пор нет, хоть он и принят. Дело в том, что во время обсуждения были приняты некоторые поправки, которые ранее отклонили.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН заявила, что принятый закон носит популистский характер.

«Вопрос по Крыму закрыт. Это решение народа Крыма. В данной части закон, который приняла Верховная рада, нам неинтересен. Он носит исключительно популистский характер, потому что если не поднимать крымский вопрос, то украинский народ поднимет вопрос того, что же происходит в стране. Что касается закона о реинтеграции Донбасса, это такая же чушь и ошибка действующего украинского режима. Принимая закон о реинтеграции Донбасса, Верховная рада свидетельствует о том, что Украина отходит от выполнения Минских соглашений. Это начало официальной войны на Донбассе. Я уверена, что принятием закона о реинтеграции Донбасса начнётся не самая лучшая страница новейшей истории Украины», - уверена сенатор.

По словам Ольги Ковитиди, Россия даст официальные комментарии по поводу принятого на Украине законопроекта.

«Мне сложно сказать, какой будет ответ. У нас для этого есть внешнеполитическое ведомство, которое будет решать этот вопрос. Я могу твёрдо сказать, что будут даны соответствующие комментарии. Точно могу сказать, что позиция РФ относительно Крыма меняться не будет. Крым – это территория России», - заключила в эфире НСН Ковитиди.

Напомним, законопроект был внесён на рассмотрение Верховной рады президентом Украины Пётр Порошенко 4 октября 2017 года. Первое чтение документа состоялось 6 октября 2017 года, сообщает Ura.ru . Ранее директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что законопроектом Украина стала на законодательно закреплённый путь подготовки к войне.