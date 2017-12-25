Россия будет добиваться полного освобождения всех пленных в Донбассе

Россия будет требовать полного освобождения пленных со стороны всех участников силового противостояния в Донбассе. Об этом сообщил постоянный представитель Москвы в контактной группе Борис Грызлов. К решению ситуации с пленными подключился патриарх Московский и веся Руси Кирилл.

Сегодня он провёл встречу в Даниловом монастыре с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. Там было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.