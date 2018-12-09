Обезьяна с гранатой! Экс-депутат Рады о создании атомной бомбы на Украине

РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что Запад не позволит Киеву создать атомную бомбу.

Представители Киева в последнее время все чаще спекулируют на теме Будапештского меморандума, который гарантировал Украине территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного наследия СССР. Команда Порошенко требует вмешательства стран, которые выступали гарантами по договору, при этом забывая, что в документе говорилось о госперевороте. Такое заявление сделал в эфире НСН экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Речь шла о том, что Украина – это демократическое государство, в котором смена власти будет по закону, по Конституции. В результате госпереворота была в буквальном смысле растоптана Конституция и все соглашения. Украина потеряла территорию сама. Тот же Крым ушел в результате госпереворота. Поэтому майданная власть виновна в развале страны и того меморандума, в котором Украина участвовала. Теперь у них возникает бредовая идея: восстановить ядерный потенциал. Но у Киева нет морального права говорить о том, что он является правопреемником советской Украины. Та страна существовала до 2014 года, а теперь ее нет», - заявил собеседник агентства.

Говоря о технической стороне вопроса, Олейник отметил, что раньше Украина действительно имела научный и технический потенциал - основные элементы и теории для ядерного вооружения разрабатывались в Харькове. Сегодня все это уничтожено, и восстановить наработки Украине никто не даст.

«В мире существует юридическое соглашение о нераспространении ядерного оружия. К тому же США и другие страны не заинтересованы в расширении ядерного клуба. Граната в руках обезьяны опасная, а бомба в руках националистов – это катастрофа! Это просто бред – агония и попытка пофантазировать на эту тему», - считает Владимир Олейник.

Тем не менее, относиться к заявлениям Киева как к шутке тоже нельзя. Сегодня в «Незалежной» остается порядка 5-7 кг обогащенного урана. Также есть немало отработанного ядерного материала, которые не вывозится из страны, а храниться в районе Чернобыльской атомной электростанции. Этого достаточно для создания так называемой «грязной бомбы», уверен экс-депутат Рады.

«У Киева есть отработанное ядерное топливо и старые советские средства доставки, к примеру, ракетные комплексы «Точка У». Мы понимаем, что Порошенко и его компания – ни разу не демократы и потеря власти для них равносильно потере всего. Поэтому они могут пойти на самое страшное преступление», - заключил Владимир Олейник.

Ранее бывший представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук заявил, что Украина имеет интеллектуальные и финансовые возможности по созданию ядерного оружия. Сенатор Франц Клинцевич назвал заявления украинского генерала «блефом».