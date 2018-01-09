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Радикалы выступили с угрозами в адрес УПЦ

9 Января 2018 в 17:56
Радикалы выступили с угрозами в адрес УПЦ

Украинские радикалы выступили с публичными угрозами в адрес Украинской православной церкви Московского патриархата. Националисты намерены ужесточить акции против священнослужителей и прихожан Киево-Печерской лавры. Накануне три десятка активистов националистической организации «С14» заблокировали въезд в лавру. Таким образом, радикалы выступили против отказа священников отпевать участников силовой операции в Донбассе, которых крестили не в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата.

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