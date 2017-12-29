Президент Украины назвал главные события года для страны

Главным достижением Украины в 2017 году стало введение Евросоюзом безвизового режима. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Глава государства отметил: «Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать». По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа.

Безвизовый режим начал действовать в июне. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.

Среди позитивных изменений Порошенко также отметил введение нового пакета антироссийских санкций на фоне поддержки со стороны Евросоюза независимости и территориальной целостности Украины.