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Новости часа

Президент Украины назвал главные события года для страны

29 Декабря 2017 в 07:05

Главным достижением Украины в 2017 году стало введение Евросоюзом безвизового режима. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Глава государства отметил: «Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать». По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. 

Безвизовый режим начал действовать в июне. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе. 

Среди позитивных изменений Порошенко также отметил введение нового пакета антироссийских санкций на фоне поддержки со стороны Евросоюза независимости и территориальной целостности Украины.  

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