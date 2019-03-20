Предложение Земана изменить конституцию Украины назвали его личной инициативой

В Институте Европы РАН рассказали об отношении ЕС к ситуации на Украине.

Предложение президента Чехии Милоша Земана внести изменения в конституцию Украины, которые обеспечили бы децентрализацию власти в стране, не отражает мнения Европейского союза, а является его личной инициативой. Об этом рассказала НСН завотделом исследований европейской интеграции Института Европы РАН Ольга Потемкина.

«Земан никогда не выражает европейскую точку зрения. У него всегда позиция вполне определенная. Это вопрос на европейском уровне не ставился. Это частное мнение Земана, как и по очень многим другим проблемам. Что касается отношения Европейского союза к выборам на Украине, то он приветствует их, считает, что они будут вполне открытыми, честными, демократичными. Думаю, они поддерживают Порошенко, как и Соединенные Штаты. Но на словах они, конечно, скажут, что не будут вмешиваться. Хотя только что был представлен доклад Европейской комиссии по борьбе с коррупцией в странах Восточного партнерства. И там прямым текстом сказано, что на Украине и в Молдавии никаких достижений нет, и это проблема безотлагательная», - сказала собеседница НСН.



По мнению Милоша Земана, ситуация на Украине похожа на хрупкое перемирие между ее гражданами, разделенными по языковому принципу. Положение, считает он, может исправить новая конституция, предусматривающая усиление роли регионов.

Напомним, 31 марта на Украине пройдут выборы президента страны. Лидером предвыборной гонки является комик Владимир Зеленский.