Политолог: За русский язык на Украине будут штрафовать!

Александр Дудчак в интервью НСН выразил опасение, что последует новое наступление на права русскоязычных граждан страны.

Закон Украины «Об основах государственной языковой политики», принятый в 2012 году, признан Конституционным судом (КС) страны не соответствующим основному закону. Как отмечает ТАСС, этот документ позволял 13 областям Украины признать русский язык и языки нацменьшинств региональным, фактически наделяя их статусом государственных языков.

Украинский политолог Александр Дудчак в интервью НСН выразил уверенность, что за этим последует новое наступление на права русскоязычных граждан страны.

«Политика сейчас направлена на то, чтобы отменить все другие языки, чтобы они не присутствовали в информационном пространстве, чтобы преподавание велось исключительно на украинском языке. Поэтому можно представить, каким будет новый закон. На других языках, кроме украинского, можно будет разговаривать исключительно по ночам. Может, еще штрафы введут или нашивки на одежду, как в Германии при Гитлере. Ничего хорошего я от этой власти не жду, права людей, которые говорят на других языках, будут продолжать ущемляться. Очень печально, что Европа этого не замечает», - посетовал он.

По словам эксперта, на Украине по-русски говорит и понимает 100% населения.

«Для большинства русский является основным языком. Киев всегда был русскоязычным городом, там процентов 90-95 всегда говорило на русском языке», - добавил он.

Напомним, в январе в Верховную раду был внесен законопроект «О языке», предусматривающий обязательное использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.