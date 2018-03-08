Политолог: Власти Украины не станут защищать от националистов российские выборы

РИА Новости

Александр Асафов в эфире НСН заявил, что срыв голосования на выборах президента РФ на Украине пройдет при молчаливой поддержке местных властей.

Голосование на выборах президента России в четырех украинских городах 18 марта будет сорвано. С такими угрозами выступили 8 марта члены трех националистических партий Украины. Как отмечается в совместном релизе «Свободы», запрещенного в РФ «Правого сектора» и «национального корпуса», каждого, кто придет на организованные в консульствах избирательные участки, ждет «коридор позора» и другие издевательства.

Политолог Александр Асафов в эфире НСН отметил, что националистам в реализации этих угроз никто мешать не будет.

«При молчаливой поддержке или даже одобрении киевских властей, конечно, националисты попытаются сорвать голосование для тех немногих граждан России, которые еще остались на Украине. По думским выборам мы видели, как они организовали тот самый «коридор позора», о котором сейчас пишут, и даже пытались избить некоторых граждан России, которые пришли голосовать. Учитывая общую позицию киевской хунты по поводу выборов президента России, они будут иметь возможность это сделать и никакие правоохранители их не остановят, поэтому националисты, конечно, попытаются сорвать проведение выборов в консульствах, где будут открыты участки», - заявил собеседник агентства.

Обеспечить безопасность для голосующих на Украине россиян уже пообещала ОБСЕ. Однако дальше слов со стороны иностранных институтов, как считает политолог, дело вряд ли зайдет.

«ОБСЕ в этой ситуации может выразить исключительно обеспокоенность, а также призвать украинские власти повлиять на этих «представителей гражданского общества», призвать их к порядку. Но я не думаю, что эти заявления могут реально помочь ситуации по организации безопасности на улицах украинских городов. Общий вектор украинской политики и заявления Порошенко и Климкина по российским выборам показывают, что никакое предупреждение международной общественности для отдельных зарубежных политиков будут восприняты. Может быть, киевский мэр Кличко и скажет о принятых особых мерах для голосования россиян, в реальности это никак на ситуации не отразится», - заключил политолог.

Ранее посольство России проинформировало украинский МИД о намерении открыть избирательные участки 18 марта в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Российские дипломаты попросили обеспечить меры безопасности для голосующих россиян и сотрудников избиркомов.