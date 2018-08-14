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Политолог: Покупая у Канады винтовки, Украина демонстрирует антигуманность

14 Августа 2018 в 14:30
Политолог: Покупая у Канады винтовки, Украина демонстрирует антигуманность
Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии рассказал НСН, чем обернется чисто коммерческая сделка Украины с Канадой.

Украина получит снайперские винтовки LRT-3 на сумму 770 тысяч долларов от канадской фирмы PGW Defence Technologies. Об этом украинскому телеканалу UATV рассказал владелец компании Росс Спагруд. Планируется, что оружие поступит в Украину уже осенью.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил в эфире НСН, что транзакция носит чисто коммерческий характер и не нарушает никаких международных соглашений, хотя и имеет политический подтекст.

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«Никакой связи между приобретением этих винтовок и Минских соглашений нет, там ничего об этом не сказано. В других международных договоренностях также нет запрета на приобретение оружия. Украина не в списке стран, которым запрещено продавать оружие. Это просто отражает намерение украинской власти продолжать войну, причем средствами, я бы сказал, в высшей степени антигуманными. Современные винтовки стреляют на большое расстояние, вы можете убивать людей, не отдавая себе отчета в том, мирный это человек или военнослужащий», — пояснил украинский политолог.

Напомним, Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать канадское летальное оружие, в декабре 2017 года. До конца марта 2019 года канадские власти планируют направить Вооруженным силам Украины более семи миллионов долларов в военной помощи.
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