Политолог назвал маргинальным заявление о «советской оккупации Украины»

РИА Новости

Михаил Погребинский в эфире НСН дал оценку высказанному в Киеве мнению «большевистской и коммунистической оккупации» Украины.

Заявление директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что в советский период страна находилась под оккупацией, является точкой зрения отдельной части политического класса и не выражает мнения официальных киевских властей. Об этом заявил в эфире НСН директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Если бы это президент сказал, а так… Это абсолютно маргинальный парень, националистический. Что он может другого сказать? Это не официальное мнение властей. Это мнение той части политического класса, которая присягнула на верность националистической идеологии. Это их позиция. И он (Вятрович – прим. НСН) выразитель этой позиции», - сказал собеседник агентства.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал власти страны активнее работать над признанием пребывания Украины в составе СССР «периодом оккупации».

Украинский институт национальной памяти был создан по инициативе третьего президента страны Виктора Ющенко. Он является государственным органом, отвечающим за «воссоздание справедливой истории украинской нации».