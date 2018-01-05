«Основания есть, но шансов мало». Политолог о депортации Саакашвили в Грузию

РИА Новости

Политолог Петр Мамрадзе в эфире НСН рассказал, стоит ли ждать от Киева депортации Саакашвили в Грузию после вынесения приговора.

Наказание в виде трех лет лишения свободы, заочно вынесенное экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили Тбилисским судом по делу о «злоупотреблении служебными полномочиями», это мелочь по сравнению с тем, что он должен получить за кровавые преступления 2008 года. Такое мнение высказал в эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии управления Петр Мамрадзе.

«Я всегда подчеркивал, что грузинские власти, возглавившие страну после 2012 года, к сожалению, не стали расследоваться самые главные и страшные преступления Саакашвили – кровавое преступление 2008 года и другие. Они ограничились мелочью. Но и это что-то дает. Одно из четырех дел уже прошло, приговор вынесен. Одна из соратниц Саакашвили – Хатия Деканоидзе уже заявила, что за приговором может последовать экстрадиция либо депортация Саакашвили. И это вполне вероятно», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что особых надежд относительно экстрадиции Саакашвили в Грузии не питают. Прежде всего, это связано с реакцией Киева на соответствующие запросы Тбилиси, которые давно лежат в украинском МИД.

«В Киеве уже лежат несколько запросов на депортацию Саакашвили. Их достаточно просто привести в действие. У нас с Украиной есть договоренности, депортация преступников Киевом осуществлялась уже не раз. И хотя один из адвокатов Саакашвили уже заявил, что его депортация незаконно, она вполне законной была и до вынесения приговора. А сейчас – тем паче», – заключил Мамрадзе.

Ранее 5 января Тбилисский суд заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу о «злоупотреблении полномочиями». Сам политик, который находится в Киеве, назвал приговор «незаконным» и «противоречащим здравому смыслу».