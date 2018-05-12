Орджоникидзе: Украина по-хамски использует ООН в своих целях

РИА Новости

Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН возложил вину за проведенное Украиной мероприятие на Секретариат организации.

Антироссийское мероприятие, проведенное украинскими представителями в штаб-квартире ООН, является ярким примером откровенно хамской украинской дипломатии. Такое мнение высказал в эфире НСН бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

«Украинская дипломатия известна тем, что исподтишка любит делать мелкие гадости, используя ту или иную организацию. Это их «фирменный» подход. Они используют любую возможность для того, чтобы очернить Россию и нашу внешнюю политику, поставить под сомнение итоги Второй мировой войны. Порошенко дошел до того, что заявил, будто подписывал акт о капитуляции Германии. Это непрофессиональная, нечестная непорядочная игра агрессивно-националистического незаконного режима на Украине. Режим незаконный и действует незаконными методами. Это типичный украинский хамский стиль использования любой международной организации в своих, не то что недипломатических, а неблаговидных целях», - заявил собеседник агентства.

При этом он возложил вину за произошедшее не только на Киев, но и на Секретариат ООН, который отвечает за все мероприятия в штаб-квартире организации.

«Мероприятия в штаб-квартире ООН проводятся государством-членом только после предварительного информирования Секретариата организации. Секретариат не может запретить проводить мероприятие, но обязан проверить, соответствует ли оно уставу, целям и принципам ООН. То есть Украина, с одной стороны, могла просто «надуть» Секретариат ООН, заявить одно мероприятие, а под этим соусом провести другое. С другой стороны, нельзя забывать, что сегодня в секретариате ООН американское засилье. И я не исключаю, что Департамент общественной информации, который занимается такими мероприятиями, обо всем знал, но сделал вид, что не понял, о чем пойдет речь», - отметил дипломат.

Орджоникидзе уверен, что российская сторона обязательно должна подать протест.

«Протест, конечно, нужно дать. Это вина Секретариата ООН, который не проверил, что происходит на мероприятии. Я, когда был в Женеве, смотрел не только на название, но и на то, что за ним стоит», - заключил Сергей Орджоникидзе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу вечером сообщила об угрозах российскому представителю в кулуарах ООН, которые последовали от «ветеранов АТО». По словам Захаровой, 9 мая Украина организовала в штаб-квартире ООН встречу на тему пропаганды фейковых новостей, объявив мероприятие частью сессии Комитета по информации. При этом все мероприятие носило яркий антироссийских характер, а после его окончания в адрес представителя МИД РФ посыпались угрозы от присутствовавших на встрече «ветеранов АТО». После жатого, как вопрос был поднят на итоговой встрече Комитета в пятницу, его председатель Ян Кикерт заявил, что никаких мероприятий под эгидой ООН не проводилось и согласия на них не давалось. В ООН пообещали впредь пресекать подобные вещи.





