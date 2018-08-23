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«Момент между перемириями». В ЛНР рассказали об очередном столкновении на Донбассе

23 Августа 2018 в 20:29
«Момент между перемириями». В ЛНР рассказали об очередном столкновении на Донбассе

Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил НСН, что Киев заинтересован в картине войны перед выборами.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о потерях украинской армии в бою в районе села Желобок под Луганском. Он признал гибель четырех военнослужащих и заявил, что в столкновении приняли участие «российские войска», которые и атаковали позиции ВСУ. представители самопровозглашенной Луганской народной республики описывают бой как попытку прорыва сил ВСУ. Отмечается, что вооруженный инцидент произошел спустя день после договоренности о «школьном» перемирии в Донбассе.

В эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник назвал заявления украинских властей необходимыми для поддержания их политического имиджа.

«Та договоренность, которая вчера была достигнута, так называемое "школьное перемирие" начинает действовать с 00 часов 29 августа. Предыдущее перемирие, "хлебное", вступило в силу с 1 июля. На мой взгляд, политический сезон в Киеве только раскручивается, и сегодня там есть достаточное количество людей, которые претендуют на продление срока своего пребывания во власти. Они заинтересованы в картинке войны, и, наверное, им было необходимо воспользоваться шансом - периодом между перемириями, чтобы снова заявить о себе и заодно доказать, кто главный реакционер и воинствующий кандидат, который идет на выборы», - отметил он.

«Война как средство достижения собственных интересов». В ЛНР ответили на заявление Тимошенко

Днем ранее, 22 августа, члены контактной группы по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины пришли к соглашению о начале нового, «школьного» перемирия в зоне конфликта. «Дети Донбасса по обе стороны линии соприкосновения должны иметь возможность пойти в школу в спокойствии и мире», - заявляли представители ДНР.
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