Минус Закарпатье. Украине предрекли потерю еще одного региона

РИА Новости

Эксперты в эфире НСН обсудили возможность отделения Закарпатья от Украины.

Украина уже потеряла Крым и Донбасс, а в обозримом будущем может лишиться и Закарпатья. Такой прогноз сделал в беседе с журналистами заместитель главы украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Чиновник считает, что в самом западном регионе Украины слаба центральная власть и это может быть использовано против Киева.

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в эфире НСН допустил такой вариант развития событий.

«В какой-то мере Тука прав. Закарпатье всегда было особым регионом на Украине, даже в более спокойные времена. Зачастую происходящие там бизнес- и политические процессы не очень контролировались украинской властью. Поэтому там были и особые результаты выборов, и клановая система, которая складывалась десятилетиями. Сейчас на все это еще накладывается усилившаяся центробежная сила в самой Украине, бардак в Киеве, бардак во власти. Подобная совокупность обстоятельств рано или поздно может привести к усилению сепаратистских тенденций на Закарпатье», - заявил собеседник агентства.

Политолог не исключил, что в случае развала Украины как государства, Закарпатье постарается сохранить автономию.

«Нам все время говорят про венгров, но они там составляют не самое значительное большинство. И если будет идти речь о распаде украинской государственности, то Закарпатье, с большой долей вероятности, будет оставаться самостоятельным», - уверен Владимир Корнилов.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, наоборот, считает, что говорить об отделении Закарпатья от Украины пока слишком рано. В эфире НСН эксперт отметил, что входящие в Евросоюз Венгрия и Румыния не решатся посягать на территориальную целостность соседней страны.

«Я бы не стал доверять словам Туки. Он не совсем адекватный. Все это им было сказано, чтобы попугать власти и заставить их что-то делать. На самом деле Венгрия и Румыния, которые имеют в регионе интерес, не решатся на поддержку отделения Закарпатья от Украины. Будапешт и Бухарест – часть Евросоюза, а там никто не поддержит нарушение территориальной целостности Украины. Поэтому в отделение Закарпатья я не верю», - заявил собеседник агентства.

По словам политолога, сегодня соседние страны заинтересованы в том, чтобы сохранить существующий статус-кво, при котором населяющие Закарпатье этнические венгры, румыны, русины, цыгане и другие нацменьшинства могут быть гражданами Украины и иметь венгерский или румынский паспорт.

«Они не хотят оставлять эту территорию, потому что этнически к ней привязаны. В этом состоит интерес Венгрии и Румынии. Мы не знаем, как долго будет выживать ЕС и что будет после его распада, но сегодня венгры и румыны заинтересованы в сохранении статуса-кво, который хочет поменять киевская власть, создавая проблему для национальных языков и мешая им иметь двойное гражданство», - заключил Михаил Погребинский.

Добавим, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, будучи губернатором Одесской области, заявлял, что в Закарпатье «никогда не было и нет украинского государства». Он утверждал, что к такому положению вещей привела не политика Венгрии, а отсутствие украинской политики на этих территориях.

Отношения между Будапештом и Киевом обострились после принятия «Закона об образовании», который запрещает проводить обучение в школах на языках нацменьшинств. В Венгрии заявили, что это нарушает права этнических венгров, которые проживают в Закарпатье.