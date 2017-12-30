Косачев увидел «неприкрытую угрозу» в заявлении украинского генерала

РИА Новости

Сенатор в эфире НСН подчеркнул, что слова украинского генерала об уязвимости Крымского моста ударам авиации содержат угрозу применения военной силы.

Заявление об уязвимости Крымского моста ударам ракет наземного и морского базирования, сделанное бывшем заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант запаса Игорем Романенко, можно считать неприкрытой угрозой применения военной силы в отношении Российской федерации. Такое заявление сделал в эфире НСН глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Это неприкрытая угроза применения военной силы в отношении Российской Федерации, потому что Крымский мост соединяет субъекты РФ. Это абсолютно неприемлемое заявление, которое, разумеется, никоим образом не способствует решению реальных проблем, с которыми сегодня сталкивается Украина в своем развитии. Это не Крым и не Крымский мост, а ситуация на юго-востоке Украины, во-первых, а также отношения с РФ, без которых Украина просто-напросто не может нормально развиваться, во-вторых», - сказал собеседник агентства

По словам сенатора, это заявление подчеркивает, что для украинских властей ни юго-восток, ни отношения с Россией не являются реальными задачами украинской внешней политики. Их больше заботит сохранение напряженности в отношениях с Россией и попытки удержать Россию под западными санкциями, в первую очередь, за Крым.

«В том, что это заявление прозвучало, нет ничего удивительного. Это развитие совершенно тупиковой и во многом античеловеческой политики по отношению к жителям Крыма и юго-востока Украины. По моему глубокому убеждению, это заявление не может остаться без ответа со стороны России и со стороны так называемых союзников Киева. Украина их откровенно подставляет, втягивает в ненужный для них конфликт с возможным применением оружия. Даже действуя из чувства самосохранения, западные партнеры Украины должны навалиться на Киев всеми силами, чтобы заставить его дезавуировать подобного рода заявления», - заключил Косачев.

Ранее украинский генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко во время чата для издания «Главред» отметил, что строящийся из Кубани в Крым мост с военной точки зрения уязвим для ударов авиации, а также для ракет наземного и морского базирования.