Илья Черт посоветовал Вятровичу обратиться к врачу после слов о Цое

РИА Новости

Лидер группы «Пилот» Илья Черт в эфире НСН назвал высказывания главы украинского Института нацпамяти неадекватной фобией.

Заявление о том, что песни Высоцкого и Цоя являются угрозой для Украины, неадекватное и больше похоже на фобию. Так слова директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича прокомментировал в эфире НСН лидер российской группы «Пилот» Илья Чёрт.

«Подобные фишки – это уже перебор, это уже к врачам. Это то же самое, что заставить нас отказаться от всего наследия немецкой поэзии, писателей, музыкантов и художников только потому, что мы воевали с немцами в Великую Отечественную войну. Давайте откажемся от итальянского наследия – не будем ездить туда отдыхать, прекратим торговые отношения… Я думаю, что политические разборки должны быть сами по себе, а научный слой, культуру оставить в покое и с политикой не смешивать», - заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все конфликты и угрозы со стороны России существуют только в головах украинских политиков, а народ продолжает слушать русские песни и читать русские книги.

«Российские рок-группы, которые недавно ездили на фестиваль в западную Украину, вернувшись, сказали, что там все замечательно. Их прекрасно встречали. Их по-прежнему случают, и русскую музыку вообще, и русский рок в частности. Так что пусть политики отдельно меряются линейкой, разбираются сами с собой, но не надо впутывать в них ни искусство, ни культуру, ни народ. Это не государство испортило отношения с Россией, а несколько человек, которые что-то не поделили. А народ с обеих сторон страдает», - уверен музыкант.

Чёрт отметил, что Высоцкого и Цоя на Украине будут любить, как прежде. И не только их.

«У нас очень много великих музыкантов, а самое главное, что и на Украине их тоже предостаточно. Что же мы теперь не должны слушать их песни или читать их стихи и книги? Конечно, будем читать и слушать. Группа «Вопли Видоплясова» - замечательные ребята, приезжали, выступали, всем нравились. Не знаю, с чего они вдруг решили …. Пускай приезжают, мы с удовольствием ждем в гости любую рок-группу с Украины. Мы не считаем их врагами и никогда не считали, не играем в эти политические игры и советуем им делать то же самое», - заключил лидер группы «Пилот».

Сын Владимира Высоцкого, российский режиссёр, сценарист Никита Высоцкий также не оставил без внимания высказывание об отце.

«Ничего нового не скажу — это заявление полемическое, политическое. Всерьёз к нему относится бессмысленно. Такое заявление забудут через 15 минут после того, как кто-то вышел в эфир с этим. А Высоцкий, Булгаков, Цой — это надолго», — заявил Никита Высоцкий в интервью kp.ru.

Ранее директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович написал на своей страничке в Facebook, что «Булгаковы, Пугачевы и даже Высоцкие и Цои» являются симпатичными, но опасными «щупальцами русского мира», эффективными инструментами в руках Кремля, которые используются для напоминания о едином культурном пространстве.