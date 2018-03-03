«Еще один гвоздь в крышку гроба Порошенко». Политолог о столкновениях у Рады

РИА Новости

Олег Соскин в эфире НСН обвинил Порошенко в постоянной провокации насилия и не исключил, что уже после Пасхи на Украине вспыхнут новые, более масштабные протесты.

Разгон палаточного городка у стел Верховной Рады – еще один шаг по укреплению на Украине диктатуры Порошенко. Так прокомментировал в эфире НСН субботние события в Киеве украинский политолог Олег Соскин.

«Сейчас он разогнал палаточный городок и людей, которые там были. В Великий пост спровоцировал насилие. Порошенко постоянно провоцирует насилие – на фронте, внутри страны, на границе с Венгрией и Польшей. Таким образом, он укрепляет свою власть», - заявил собеседник агентства.

По его словам, все последние события на Украине – присяга националистов в центре Киева 29 января и последующие заявления украинского президента об ужесточении контроля за национальными батальонами – это театральная постановка, разыгранная с подачи самого Поршенко.

«Возьмем националистов в Киеве. Этих людей надо было собрать, обмундировать, провести по Киеву, чтобы никто этому не помешал – огромные деньги и оргресурсы! Без разрешения Порошенко, без его указания Авакову и Кличку не вмешиваться, 600 националистов пройти по Киеву не могли. Это была специальная акция для запугивания Волкера и Америки», - уверен Олег Соскин.

Вторым актом устроенного в Киеве «марлезонского балета» стала пресс-конференция главы государства, где Порошенко объявил нацдружины страшной силой и заявил о необходимости наведения в стране порядка, отметил политолог.

«Он выкинул Саакашвили с Украины в демонстративной форме. Теперь, я думаю, он получил добро от своих американских хозяев на разгон протестующих. Порошенко разыгрывает американцев как болванов. Он делает демонстрацию, играет в матрешку двумя руками, каждая из которых делает что-то свое. Сам он достигает своей цели – установления диктатуры», - считает Соскин.

Сейчас протестные настроения на Украине еще слишком слабы, поэтому нового Майдана Порошенко не боится. Эксперт не исключает, что все может резко поменяться после Пасхи.

«Сейчас Майдана не будет, люди еще не готовы. Во-первых, холодно. Во-вторых, на сборы нужно время. Должно произойти что-то еще. Но после Пасхи, когда силы будут накоплены, он ничего не сможет сделать. Его все равно сметут. Порошенко сам себе роет кровавую могилу такими действиями. К нему уже такая ненависть со стороны всех, что он живьем с Украины не вырвется, и та оголтелая кучка, которая его поддерживается. Сегодняшние события – это еще один здоровенный гвоздь в крышку гроба Порошенко, который он сам вбил», - заключил Олег Соскин.

3 марта в Киеве у здания Верховной Ради произошли столкновения протестующих с полицией. Как сообщил телеканал «112 Украина», стражи порядка пришли к митингующим с обысками, однако встретили отпор. В результате столкновений 10 человек (6 митингующих и 4 полицейских) получили травмы, больше 100 протестующих были задержаны.