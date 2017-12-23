Донбасс не боится американских комплексов Javelin

РИА Новости

Эдуард Басурин рассказал в эфире НСН, что оружие натовского образца у ВСУ было всегда и противотанковые ракетные комплексы Javelin Киеву не помогут.

В ДНР не беспокоятся по поводу поставок американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину, которые по сообщениям СМИ одобрила администрация президента США. Об этом в эфире НСН рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В принципе, у них и до этого было оружие натовского образца. Мы в 2015-16 годах демонстрировали это. Что касается комплексов Javelin – ну, будут они и будут», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что так называемая «помощь» со стороны США еще больше вгоняет Украину в кредиты, что, конечно же, отразится на благосостоянии обычных граждан страны.

«Мне просто жаль украинских граждан, которых еще больше вгоняют в нищету. Это хоть и помощь, но за нее потом все равно придется возвращать деньги», - заявил Басурин.

По его мнению, США могли бы поставить Киеву «что-то мирное и более полезное для населения», но «они, как мы видим, не хотят».

В МИД РФ уже отреагировали на информацию о поставках Киеву оружия. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости назвал действия Вашингтон опасными и поощряющими Киев на силовой сценарий.

Такого же мнения придерживается и председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов. Он не исключил, что американские ракеты ВСУ могут применить по объектам инфраструктуры в Донбассе.

«Это высокоточное оружие, которое может поражать газораспределительные станции, объекты энергетики, теплоснабжения и те же хранилища хлора», - подчеркнул Шаманов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что администрация президента США одобрила план поставок на Украину противотанковых ракетных комплексов, пишет Газета.ру