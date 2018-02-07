Депутат: В Раде сделают спектакль из преследования «виновных в потере Крыма»

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Виктор Водолацкий в эфире НСН не исключил, что «сдавший Крым» нынешний министр обороны Украины подвергнется травле со стороны парламента страны.

Окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма в 2014 году приняли бывший глава администрации президента Украины Сергей Пашинский и экс-руководитель Национальной гвардии страны Степан Полторак. Об этом на своей странице в Facebook рассказал адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк. В своих заявлениях он ссылается на копии протокола допроса бывшего министра обороны Украины Игоря Тенюха. На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины он предложил дать войскам, базировавшимся на полуострове, приказ идти на прорыв. Сергей Пашинский прокомментировал его заявление словами: «С министром все ясно, он хочет войны». Тогда командующий войсками Нацгвардии Степан Полторак, в настоящий момент занимающий должность министра обороны, предложил «с гордо поднятыми знаменами выводить части из Крыма».









Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, верховный атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья, казачий генерал Виктор Водолацкий в эфире НСН заявил, что не видит смысла не верить словам адвоката Виталия Сердюка:

«Об этом заявляет адвокат Виктора Януковича – легитимного президента Украины, который, в принципе, юридически таким и остался, а Петр Порошенко пришёл к власти в результате переворота. Он в курсе всех событий, которые происходили. Знает о всех решениях, которые принимались и Министерством обороны, и Советом Безопасности. Поэтому всё возможно. Все прекрасно понимали, что те солдаты вооруженных сил Украины, которые там были, могли бы остаться в Крыму и перейти на сторону России и ополчения, о котором тогда заявлял Сергей Аксенов. Судя по этим фактам, повторюсь, всё возможно», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, Виктор Водолацкий высказал мнение о том, что сейчас некоторые депутаты Верховной раде Украины могут поднять вопрос о преследовании Степана Полторака.

«Начнётся ещё одна информационная и политическая эпопея. Полторак будет говорить о том, что он спасал солдат-срочников, хотел, чтобы они остались живы. Ему в ответ будут заявлять, что он сдал Крым. Всё, как всегда: практически каждый месяц мы со стороны Верховной Рады и других институтов власти слышим различные заявления – для того, чтобы Украина оставалась на слуху на европейском просторе, в любых институтах, ПАСЕ, ОБСЕ. Поэтому из этой информации они начнут делать определённый спектакль», - заключил эксперт.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украинские власти отказываются признавать итоги референдума, называя полуостров «оккупированной территорией». В Москве настаивают, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.