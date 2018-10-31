Царёв: Россия уже давно втянута в конфликт на юго-востоке Украины

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что запад никак не может повлиять на решение о проведении выборов в Донбассе.

Представитель ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник заявил, что западные страны игнорируют самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, чтобы вовлечь Россию в конфликт в Донбассе. Об этом он рассказал РИА Новости. По его словам Запад не только не согласен на участие представителей ДНР и ЛНР в заседаниях Совбеза ООН, посвященным им, но даже не дает Донбассу возможность озвучить свою точку зрения.

Отметим, что на прошедшем 30 октября в ООН обсуждении члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия заявили, что не признают запланированные выборы и просят Россию остановить этот процесс. Представители самопровозглашенных республик на заседание приглашены не были.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что Россия давно втянута в конфликт в Донбассе. Кроме того, он предложил провести выборы в местные советы республик.

«Я не думаю, что сейчас уже можно каким-то образом повлиять на принятое решение о выборах. Они будут проведены и руководители будут избраны. А Россия действительно в конфликте. Она не может быть от этого в стороне. На Донбассе умирают русские люди. Умирают за то, что хотели присоединиться к России. Именно поэтому Россия им помогает и борется за мир. Ну а выборы, конечно, нужно проводить. Республики не могут быть без руководителей», — заявил Царёв.

По его словам, Украина грубо нарушила Минские соглашения, в которых прописана гарантия личной безопасности участникам этих соглашений. В частности Царёв напомнил, что одним из участников был погибший в результате взрыва в ресторане «Сепар» экс-глава ДНР Александр Захарченко. В этой связи, по мнению собеседника, необходимо кроме выборов глав республик, провести выборы в местные советы.

«Уже несколько лет нет мэров, нет депутатов, но невозможно без этого жить. Нет такой страны, чтобы не было районных и городских депутатов. Сейчас в Донецке и в Луганске есть только администрация, но это исполнительный орган. Принимать решение должны депутаты, выборные люди. Республики народные, это значит, что власть должна быть народная. Соответственно народ, это местные советы. В этом заинтересованы, в первую очередь, жители Донбасса. Жить пятый год в состоянии войны нельзя. Надо как-то налаживать жизнь», — заключил Царёв.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины длится уже четыре с половиной года. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации. Однако бои продолжаются.