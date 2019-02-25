Царёв: Донбасс ждут новые взрывы и жертвы

Бывший спикер парламента Новороссии в эфире НСН заявил, что взрыв в Макеевке является продуманным политическим шагом Порошенко.

Украинские диверсанты совершили очередной подрыв взрывного устройства в Макеевке (самопровозглашённая Донецкая Народная Республика). Как сообщил журналистам начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики.



Взрыв в Макеевке - уже не первая диверсия в ДНР с начала года. 18 февраля в центре Донецка произошли три взрыва, обошлось без жертв. А в эту субботу на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» на линии соприкосновения сторон в Донбассе подорвался гражданский автомобиль. В результате инцидента два человека погибли и один пострадал.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН рассказал, что стоит за участившимися взрывами в ДНР.

«Это не попытка запугать, а попытка вернуть слово война в политическую повестку Украины. Не секрет, что большинство населения страны выступает за прекращение войны на Донбассе. Тем не менее, Порошенко делает все для того, чтобы война не закончилась и не меняет свою воинственную риторику. Он пришел на крови погибших на майдане, остается у власти только благодаря тому, что идет война на Донбассе и хочет остаться дальше во власти, используя войну», - указал эксперт.

Царев выразил уверенность, что в ближайшее время на Донбассе «будет жарко». «То, что количество обстрелов и количество погибших резко увеличится – это однозначно. Мы это можем сейчас наблюдать. В день погибает много людей», - уверен он.

Бывший глава парламента подчеркнул, что для Порошенко это вопрос не сохранения власти, а сохранения жизни. «Поэтому он будет делать все, чтобы остаться у власти», - заключил Царев.

В ДНР тем временем заявили об уничтожении ополчением огневых точек противника в Донбассе. В результате шесть украинских силовиков погибли, восемь пострадали, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 15 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.