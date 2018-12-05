Адвокат назвал истинную причину госпитализации Януковича

Адвокат экс-президента Украины рассказал НСН, из-за чего подзащитный не смог принять участие в судебном заседании в Киеве.

Бывший президент Украины Виктор Янукович не в состоянии принять участие в заседании суда в Киеве, причем даже по видеоконференцсвязи, из-за плохого самочувствия, заявил его адвокат Александр Горошинский. Он уточнил, что врачи определили у Януковича тяжёлое заболевание и запретили какую-либо активность, кроме связанной с лечением, пишут «РИА Новости».

В свою очередь, адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил НСН, что бывший президент Украины не смог принять участие в заседании киевского суда из-за спортивной травмы.

«Виктором Януковичем была получена спортивная травма, которая препятствовала выходу в эфир. В любом другом демократическом суде, который рассматривает дело на основе Конвенции по правам человека и основной целью которого является обеспечение правосудия, безусловно, суд дал возможность выступить Виктору Януковичу с последним словом. В данном случае суд использовал спортивную травму для того, чтобы быстро удалиться в совещательную комнату с целью ускорения вынесения приговора по делу. Спортивная травма есть, и эту ситуацию суд фактически использовал, чтобы убежать в совещательную комнату, не дав возможность выступить и не дав возможность [Януковичу] дать украинскому народу ответы на все интересующие вопросы касательного того периода», — сказал адвокат.Юрист добавил, что суд изначально препятствовал выступлению экс-президента Украины, так как это противоречит интересам нынешнего руководства страны. Тем не менее, решение суда прекратить слушания по делу Януковича может пойти на пользу его защите, отметил адвокат.«Суд, который проходит, был обязан заслушать Виктора Януковича с самого начала судебного следствия по этому делу. Все силы были брошены на то, чтобы не допустить президента Украины Виктора Януковича к данному процессу, не дать ему возможность выступить, не дать возможность открыть информацию о событиях того периода. Потому что информация, которой владеет Виктор Януковича, прямо свидетельствует о совершении государственного переворота, антиконституционного захвата власти целым рядом действующих украинских чиновников. Соответственно, основная задача данного процесса была, во-первых, похоронить правду о событиях 2014 года, а во-вторых, освободить от ответственности лиц виновных за те события, за расстрелы наших сограждан на майдане, за потерю нашей территории. Поэтому, несмотря на наличие уважительной причины сегодняшней невозможности выхода в эфир, суд принял фактически преступное решение и прекратил слушания по данному делу, ушедши в совещательную комнату. Такие действия играют защите на руку, поскольку при последующих разбирательствах, при пересмотре результатов данного процесса, они дают полный карт-бланш для отмены любого принятого по делу приговора», — сказал Виталий Сердюк.Напомним, что бывший президент Украины попал в НИИ имени Склифосовского в Москве в середине ноября, а через некоторое время его перевели в частную клинику. Тогда стало известно, что Виктор Янкович не может самостоятельно передвигаться, а процесс лечения растянется на 2–3 недели. Из-за этого суд в Киеве уже переносил последнее слово обвиняемого в госизмене Януковича на 5 декабря.