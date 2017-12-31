Жириновский: Пусть Серебренников ставит спектакли в далеком серверном регионе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Большинство граждан назвали 2017 год «средним»

Больше половины россиян (63%) считают уходящий 2017 год «средним», сообщает «Левада-Центр». Однако для каждого второго уходящий год в целом был удачным.

Нам всегда кажется, что окружение наше и сама жизнь вроде бы серая. Но надо положительно оценивать жизнь. Мы же прожили этот год, мы живы-здоровы. Поэтому он удачный хотя бы в том, что мы с вами уселись за новогодний стол - большой компанией или в одиночестве, - не играет никакой роли. Не надо ждать чудес, это дети верят в чудеса. Каждый год жизни – он прекрасный. И Новый год мы тоже будет с радостью встречать.

Топ-2: Дональд Трамп вступил в должность президента США





Никогда еще президенту США не чинились такие страшные препятствия. Практически его деятельность заблокирована Конгрессом, Сенатом, Конституционным судом и другими судами. Ни один президент еще никогда не сталкивался с такими трудностями.

Это лишний раз доказывает, что Трамп мог бы пойти на резкое улучшение отношений с нашей страной, но ему мешают. Надеемся, что в следующем году он станет сильнее и, возможно, попытается изменить отношения между Россией и США.

Топ-3: Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом





Серебренников – это интеллигенция. Ну и что? Раз воруешь – иди в тюрьму. Неважно кто ты: министр, артист или депутат. Но у нас защищают сразу. Раз деятель культуры, то вся богема сразу встала на защиту. Он, возможно, талантливый режиссер, но речь идет о его злоупотреблениях или преступлениях. Поэтому здесь не должно быть разделения людей: этого посадим, а этого оставим на свободе.

Мы в ЛДПР противники того, чтобы осужденных за мошенничество направляли в тюрьму. Пусть сидят дома под домашним арестом, пусть едут и живут в колониях-поселениях. Но совсем лишать свободы нет смысла. Лишь бы они работали. Пусть тот же Серебренников ставит спектакли в глухом северном регионе, где никогда не было ни одного режиссера. Будет какая-то польза.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 180 человек.