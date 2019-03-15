Телеграмеры обсуждают Путина, Дурова и Киркорова

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: Геополитика промышленности





В Москве прошел съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором принял участие Владимир Путин. В ходе открытой части встречи Президент обратил внимание на вопросы инвестиций, строительства, цифровой экономики и экологической ответственности бизнеса. Телеграмеры активно включились в обсуждение этого мероприятия.

«Темник», комментируя выступление на съезде Владимира Путина, пишет: «В риторике президента чувствуется желание ускорить процессы углубления партнёрства бизнеса и власти. К примеру, Путин поторопил Правительство с законом о поощрении и защите капиталовложений. Стремление повысить скорость работы связано с тем, что уже в этом году необходимо показать ощутимые результаты от воплощения нацпроектов».

«Финансовый Караульный» комментирует выступление вице-премьера Дмитрия Козака, в котором тот говорил о подготовке бизнеса к действиям госрегуляторов: «Бизнесу дают разобраться в новых правилах поведения в системе государственной поддержки, адаптировать к ним свои производственные программы и корпоративные механизмы принятия инвестиционных решений. Переходный период – это так необходимая бизнесу предсказуемость регуляторного поведения государства, которое может шарахаться из стороны в сторону по несколько раз в год».

Журналист Алексей Венедиктов комментирует состав участников закрытой встречи Президента и представителей крупного бизнеса, прошедшей в ходе съезда: «Интересно, что на закрытой встрече Путина с бюро РСПП нет ни одного даже инвестиционного банкира (ну кроме Набиуллиной)».

«Пул №3» пишет об основных темах закрытой встречи: «США, ЕС, новые и старые санкции, перспективы на Западе и на Востоке. Главный тренд - в ближайшее время проще не будет».

«ТОП Бизнес» подводит такой итог съезду РСПП: «Сегодня власти открыто делают ставку на крупный капитал, который опираясь на госдотации и льготы по инвестконтрактам способен быстро вытянуть экономику страны вверх».

Топ-2: Финал конкурса «Лидеры России»





В Сочи с 13 по 17 марта проходит финал второго конкурса «Лидеры России». Финалистами стали 300 человек из 21 региона, а после финиша - останется сотня лучших. На данный момент площадку конкурса в Сочи уже посетили руководители регионов, главы госкорпораций, федеральных министерств, государственных СМИ.

«Мышь в овощном» рассуждает о важной роли конкурса в кадровой политике: «Государство очень много лет рассуждало на тему социальных лифтов. И борьбы с протекционизмом. Верными, но глупыми, надежными, но некомпетентными воришками. И вот, государство запускает монорельс, в котором приглашает принять участие почти любого гражданина, ни в чем его не ограничивая. И по вполне прозрачной процедуре».

«Выборы, выборы, выборы…» заметили, что федеральные чиновники посоветовали участникам конкурса активнее включаться в политические процессы: Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовал участникам Всероссийского управленческого конкурса "Лидеры России" для развития стрессоустойчивости и проверки своих сил участвовать в муниципальных выборах. Такие рекомендации он дал петербургским финалистами конкурса на встрече в Сочи.

«АДЕКВАТ» предсказывает дальнейшее развитие конкурса, исправление еще существующих «шероховатостей»: «Определенные аспекты конкурса, в первую очередь порядок оценки на очных этапах, могли бы быть (и наверняка будут) проработаны лучше, но это нормальные издержки роста в любом большом деле, а не признаки тотального краха проекта<...>. Официальную оценку с самого верха, то есть от главного заказчика, второй сезон конкурса получит вот буквально завтра-послезавтра».

Автор канала «Николай Ставрогин - Во внутреннем Чернобыле» объясняет, почему уже само проведение конкурса, независимо от того кто выиграет, двигает страну вперед: «Лидеры России и другие конкурсы, даже при всей масштабности не смогут справиться с кадровым голодом, и то что участники Лидеров это понимают хороший знак. Просеивание кандидатов, их знакомство друг с другом не просто важно, это дает реальные результаты по формированию команд и формирует уровень управленческого дискурса».

Участник полуфинала конкурса, автор канала «YAROSH» пишет: «Если конкурс подарит стране хотя бы 50 новых компетентных руководителей, то расходы на конкурс многократно отобьются. Компетентный подготовленный руководитель может сберечь для страны солидные ресурсы, и привести к намеченным целям, в отличие от представителей правильных бюрократических кланов, уже немало отличившихся в управлении».

Топ-3: Свободный против суверенного





Митинг в защиту свободного интернета в Москве был реакцией на первое чтение в Госдуме «закона о суверенном интернете». Павел Дуров помог с промо мероприятия, разослав приглашения через сервис служебных уведомлений Телеграма. В результате Движение «Белый счетчик» насчитало на акции 15,3 тысячи человек, а МВД 6,5 тысяч. человек. В самом Телеграме, благодаря которому, во многом, и состоялся митинг, обсуждали не только численность, но и недопуск на акцию журналистов трех телеканалов: RT, Life и RTVI (который организаторы перепутали с RT).

Медиаменеджер Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с журналистами, которых не пустили на митинг: «Сказали, мол, вы принадлежите каналу, который мы не поддерживаем, поэтому вам нет места на нашем митинге, мы вас туда не допускаем. А вы какую хотели свободу? Другой свободы у нас для вас нет».

Журналист Александр Плющев критически реагирует на решение организаторов ограничить присутствие прессы: «Ну а глупость фильтрации и сегрегации журналистов на этом же митинге показала собственная ошибка либертарианцев, которые не смогли отличить RT от RTVi и послали их всех вместе восвояси <...> Революционные матросы, ни дать, ни взять. Как люстрировать-то собираетесь, так же, по созвучию?».

Телеведущая Тина Канделаки осмысляя прошедшую акцию задается вопросом: «Что кроме запретов сможет предложить российская власть в мире, где "Телеграм" и "Инстаграм" делают тебя полноценным гражданином своего сообщества, до поры до времени не требуя ничего взамен»

Канал «r/етранслятор» обратил внимание на то, что акция по этому же поводу прошла в Петербурге: «В Питере за свободный интернет сражаются немного по-другому - файерами и плакатами у офиса Роскомнадзора».

А пока в Москве, Питере и других городах шли акции, «Мюсли вслух» выяснили, что Российская Армия уже собирается тянуть оптоволокно через Арктику и поддержали эту инициативу: «Давно пора создать отечественный аналог американского домена .mil, то бишь закрытую сеть, использующую протоколы Интернета. Хорошая, годная новость».

Топ-4: Цвет настроения - кроваво-красный





Хидирнеби Казуев, обвиняемый в попытке устроить взрыв на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, спустя год после задержания обвинил Максима Галкина в заказе убийства поп-звезды. Причиной заказа, по словам обвиняемого, стала ревность к Алле Пугачевой.

«КСТАТИ» пишет: «Сложно представить, каково было удивление Галкина, когда террорист решил ради снижения срока соскочить со статьи о терроризме на покушение на убийство».

Канал экстремального юмора «Д///ИХАД» комментирует: «По некоторым сведениям, Галкин также является настоящим лидером Исламского государства <деятельность запрещена на территории РФ>».

«Выпускайте Кракена» о реакции Филиппа Бедросовича: «Сказал, что он весь день опровергает "очередную ложь" про Галкина, а у него были «совершенно другие планы» на сегодня . Бедный, заработался из-за внезапно свалившегося на него бесплатного пиара».

«Мейстер» всерьез проанализировал эту странную ситуацию: «Обратим внимание, что источником сведений для СМИ стал адвокат террориста. Его выгода понятна <...> Гораздо сложнее понять мотивы солидных изданий, воспроизводящих явную выдумку обвиняемого в терроризме (то есть лица, едва ли заслуживающего доверия), да вдобавок порочащую известного артиста. Неужели все ради кликбейта?».

«Беспощадный пиарщик» фактически отвечает на вопрос, поставленный в публикации выше - это личный интерес главной причины ревности Галкина к Киркорову: «У Аллы Борисовны в апреле же концерты, спонсируемые "Вертолетами России". Сами себя они не посетят. Вспомним, кстати, судьбу выставки Архипа Куинджи после кражи картины. Если что - с посещаемостью там все было ОЧЕНЬ хорошо».

Топ-5: Боингопад

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов компании Boeing модели 737 Max. Запрет был введен после череды катастроф, которые связывают с ошибкой в программном обеспечении воздушных лайнеров. 10 марта произошло крушение Боинга «Эфиопских авиалиний», которое унесло жизни 157 человек, среди которых были 3 россиян.

«ПолитГид» пишет: «Действия понятны: как бы эта груда железа не упала на головы россиян. <...> В итоге страны по всему миру запрещают полёты этих моделей. Мы вот тоже присоединились к мировому сообществу. И правильно сделали».

Канал «FrequentFlyers»: «Утром проснешься - а Боингов нет. Оставшиеся маршруты, выполняемые на 737 MAX, это почти исключительно внутренние рейсы в США и Канаде».

Канал «apache-dances» пишет о причинах проблем с бортовым компьютером на этой модели: «Боинг-737 летает уже полвека. Естественно Ориджинал и МАХ - это совсем разные машины, которые имеют частично общий внешний вид, но начинка у них кардинально отличается. <...> Внедрение MCAS - это попытка компенсировать ухудшения, возникшие при улучшениях. То есть улучшения старой платформы приводят не к 100% повышению качества машины, но и к минусам. Которые приводят к катастрофам, которых до этого не было».

Канал транспортных новостей «НЕРАТЬКА» пишет о том, как запрет полетов 737 MAX отразится на конкуренции между российскими перевозчиками: «Utair собирается спасать себя за счет агрессивной конкуренции с "Победой" и нового парка запрещенных Boeing 737 Max. <...> Но после авиакатастрофы в Эфиопии перевозчик заявил, что решил подождать с приемом самолетов до окончания проверок. Конкурировать авиакомпания собирается с "Победой", которая тоже активно готовится к приходу запрещенных 737 Max».

О том, как отразится запрет полетов 737 машины на компании, помимо стремительного падения акций, пишет канал «FlightMode»: «Катастрофа Боинга 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines сильно оттеснила на задний план презентацию нового двухдвигательного, самого длинного в истории самолёта - Boeing 777X. <...> Boeing 777X должен впервые подняться в небо во втором квартале 2019 года. Мы надеемся, что никакие печальные события больше не будут препятствовать рождению нового детища корпорации».