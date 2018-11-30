Телеграм вписался за рэпера Хаски

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) в суде Краснодара

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: Морской таран в Керченском проливе





В минувшее воскресенье Россия задержала три корабля ВМС Украины и их экипажи после попытки пройти в Керченский пролив, игнорируя требования РФ о подаче соответствующей заявки. Свои оценки инциденту дали лидеры мировых держав. В среду Верховная Рада с третей попытки утвердила Указ президента Петра Порошенко о введении в части страны военного положения. В первоначальном варианте был срок 60 дней, что вызвало дискуссии о переносе президентских выборов. В итоговом документе военное положение вводится на 30 дней, но срок в любой момент может быть продлен.

Канал журнала «Россия в глобальной политике» приводит мнение экспертов из материала «Российского совета по международным делам»: «В результате дестабилизации ситуации в Азовском море и введения военного положения торгово-экономические потери понесет не только судоходство украинского Мариуполя, но и российских Таганрога, Азова, Ростова-на-Дону, Ейска. Этот факт может быть использован Украиной для продолжения морского шантажа Российской Федерации».

«Вечерний пророк» пишет: «Порошенко своими действиями пятый год активно унижает украинскую армию: Иловайск, Дебальцево, теперь Керченский пролив. Рано или поздно, но постоянное унижение заканчивается военными заговорами, свержением недееспособной власти и введением военной диктатуры».

«ОПЕР слил» сравнивает инцидент в проливе с итогами фатальной обороны украинскими военными донецкого аэропорта: «Мясу тогда говорили, что сейчас сепары отступят, терминал под всу, омерика поможет и подобные байки...Мясо ехало. Мясо попадало под перекрестный огонь 12,7 мм пулеметов. Мясо прибывало в терминал двухсотыми и трехсотыми...Парашенко хочет мяса. Еще мяса для очередной <...> "небесной сотни" под выборы».

Военный эксперт Борис Рожин в канале «Сolonelcassad» о реакции мировых лидеров на действия ВМС Украины: «Министр обороны Германии заявила, что Украина должна предоставить доказательства своей версии произошедшего, так как на текущий момент обстоятельства непонятны. При этом Германия призывает обе стороны к деэскалации. Трамп также ограничился невнятным комментарием».

«Всевидящее око», комментируя представленную ФСБ России хронологию инцидента, рассказывает почему пограничники применили такие меры к украинским судам: «Есть процедура, позволяющая обеспечить нормальное безопасное судоходство в районе. Но гарным хлопцам, утверждающим свои международные демократические права, процедура не писана. И на остальные корабли наплевать, и на безопасность тоже. И получили они на орехи именно за это. А не за украинский флажок и паспорт».

Топ-2: Преображение Госсовета





В конце прошлой недели Владимир Путин провел в новом формате заседание президиума Госсовета РФ. В закрытом режиме за разными круглыми столами велась проработка основных направлений стратегического развития и нацпроектов. Стол «Системные вопросы» возглавил сам президент. Кроме того, Владимир Путин подсаживался к каждому столу в процессе обсуждения. Саму прессу пустили только на протокольную часть, несмотря на демократичность формата «без галстуков». В Telegram больше всего обсуждали сам новый формат заседания Госсовета.

«Мышь в овощном» объясняет введение закрытого режима: «Переход на новый формат говорит о том, что важность проходящих в рамках Госсовета обсуждений резко возросла. Закрытый режим исключает проведение заседаний в прямом эфире, как, собственно, и делается во всем мире. Согласно этому формату пресса получает коммюнике по итогам мероприятия. Так что эпоха мемасных Госсоветов с перлами Жирика в прямом эфире "России 24" канула в лету».

«Научно-образовательная политика» видит во внешних формах совета указание на содержание, а в демократичности формата - открытые возможности для участников: «Рассадка по проблемным столам - проявление проектного подхода. На весь набор - один «проект проектов», т.е. стол «системных вопросов» и «управляющих управленцами». <...> Госсовет был выбран как площадка эксперимента для внедрения нового формата по ряду причин. С ним проще работать, меньше формальностей, совещательный статус со спящими широкими полномочиями».

Политолог Алексей Чеснаков пишет: «Путин поручил сохранить рабочие группы Госсовета для будущей работы, чтобы они продолжили функционировать для корректировки дорожных карт нацпроектов при их реализации в регионах. Посмотрим на следующие шаги. Роль Госсовета явно растет. Во что выльется? Подождем Послания».

В соцсетях отметили, что председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на элитном тренинге не было. «Это такая попытка Вайно и Кириенко переформатировать мотивацию участников Госсовета, разбив их на кластеры. В отсутствии премьера Медведева», - пишет «НЕЗЫГАРЬ».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» обращает внимание на сформированные в рамках Госсовета группы по национальным проектам и тщательную подготовку мероприятия: «Это объясняет, почему, несмотря на масштаб проектов, особый дискурсивный упор был сделан именно на региональную специфику деятельности этой структуры.<...> Помимо вопроса развития страны, национальные проекты являются способом профилактики недовольства и возможностью повысить статус некоторых политиков».

В Telegram среди таких политиков в первую очередь называют мэра Москвы Сергея Собянина, который возглавил рабочую группу Госсовета по реализации майского указа. «Колхозный сторож» пишет о непонимании среди региональных элит какими действиями субъекты федерации могут обеспечить исполнение Указа: «По результатам Госсовета ждем предложений о реальных механизмах внедрения Майского указа в Москве от Сергея Собянина. А также следующей информации: 1. Раскрытие участия госкорпораций в реализации Майского указа. 2. Появление документа, раскрывающего механизмы реализации Указа на региональном уровне».

Топ-3: Фронтовое обновление





Съезд ОНФ, который прошел в Москве 29 ноября, эксперты назвали продолжением Госсовета в сфере реализации нацпроектов. Центральной темой съезда стал общественный контроль за исполнением майского указа президента. Произошли и организационные изменения: избран новый состав сопредседателей, который увеличился с трех до пяти человек. Штаб ОНФ также расширился до 68 человек, а его состав обновился более чем наполовину.

«АДЕКВАТ» пишет: «Похоже, Володин, вслед за ЕР потерял и ОНФ. Все новые сопредседатели - люди непосредственно путинские. <...> В целом подбор кадров соответствует приоритетам. Образование и патриотическое воспитание - Комиссаров, Шмелева, Цунаева. Здравоохранение - Рошаль. Промышленное развитие - Когогин. Интересно, что будет дальше, но вес ОНФ, скорее всего, серьезно возрастет».

Журналист Александр Коц пишет в своем канале «Kotsnews»: «ОНФ, судя по выступлению Путина, отводится роль если не заградотряда, то контроллера с самыми широкими полномочиями».

«Мюсли вслух» пишет: «Роль запасного игрока, конечно, не удовлетворяет деятелей ОНФ, мечтающих о совсем ином статусе. Что, разумеется, тревожит деятелей ЕР.<...>Прошедший съезд ОНФ показал, что, по крайней мере, до 2021 года положение останется прежним: ЕР - основная "партия власти", ОНФ - запасная. Таков главный итог съезда».

Максим Кононенко делится впечатлениями о новом составе Народного Фронта: «В ЦШ (Центральный штаб) вошли... учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер. Сейчас с ними Путин будет беседовать. Высоко поднялась наша Нюта».

«Темник» пишет: «Изменения в составе Центрального штаба ОНФ наглядно демонстрируют, какие общественные проекты будут востребованы в обновленной организации.<...> Сейчас в ОНФ вошли персоны с уже известными, состоявшимися проектами, значимость которых оценена президентом. Также заметно уменьшение количества политиков и чиновников в Центральном штабе. Но это далеко не означает деполитизации ОНФ. Наоборот, это открывает перед организацией потенциал выбора, делает её более гибкой. При необходимости ОНФ, в составе которого будут персоналии, не вызывающие у общественности аллергию и не обладающие шлейфом партийной принадлежности, можно будет переформатировать под насущные политические цели».

Топ-4: «Тоталитарный рэп»





Дмитрий Кузнецов, он же рэпер Хаски, был задержан полицией в Краснодаре после отмены своего концерта администрацией клуба 21 ноября. Суд арестовал рэпера на 15 суток, после его решения выступить перед слушателями на улице перед клубом на крыше автомобиля. Пользователи соцсетей в большинстве с возмущением обсуждали случившееся. Коллеги по творческому цеху организовали концерт в поддержку рэпера, позже передав ему собранные средства. В этот же день суд неожиданно посчитал, что трех суток, проведенных под арестом, для Кузнецова уже достаточно и отпустил рэпера.

«Улицы шепчут, что причина в призывах к суициду, экстремизму и наркотикам», - пишет «Mash» под публикацией видео задержания.

Руководитель Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков обобщает получившую распространение практику запрета выступлений российских музыкантов: «Запрещают Хаски, Фейса, Егора Крида, Элджея, Монеточку, Пошлую Молли, IC3PEAK, ХЛЕБ, Френдзону. ВКонтакте блокирует видео с песней Оксимирона. Кидс, это объявленная вам война!».

Канал «RT на русском» опубликовал комментарий Сергея Минаева, у которого рэпер Хаски ранее работал редактором на шоу «Минаев LIVE»: «Всё, что происходит вокруг его концертов, — это дичайший бред. Дима сегодня один из главных музыкантов, не надо ему мешать творить».

«Анонимный канал Дмитрия Колезева» дал политическую оценку концерту: «У трансляции вчерашнего концерта в поддержку Хаски и свободы творчества уже 2,5 млн просмотров "ВКонтакте". Такое ощущение, что во власти кто-то заскучал, решил, что проблем в стране маловато, и решил бороться с музыкантами. Что же, пожалуйста».

«Вертушка_АТС1» публикует аналитику по перетягиванию политического одеяла разными сторонами в истории с Хаски и заканчивает пост словами: «Всё, что можно представить как серьёзную угрозу власти — потенциально может принести деньги».

Сам Хаски выпустил в Instagram обращение, мало соотносящееся с его прежними политическими взглядами. «РосСкандал» возмущен тем, как рэпер решил распорядиться собранными для него деньгами: «И что сделал Хаски? Он пообещал передать эти деньги правозащитным организациям «Открытая Россия» и «Агора», которые спонсирует миллиардер Ходорковский».

Топ-5: Вороватые полеты на Луну





Дмитрий Рогозин заявил СМИ, что «Роскосмос» планирует слетать и проверить - была ли в действительности высадка американцев на Луне. А оказалось, что лететь уже не на что. В госкорпорации по результатам проверки Счетной палаты в 2017 году выявлен 151 факт нарушений на сумму более 785 млрд рублей. Позже в «Роскосмосе» уточнили, что выявленные нарушения относятся к периоду 2016 года, то есть случились при прошлом руководителе.

«Кремлевский безБашенник» иронизирует над конспирологическими представлениями главы «Роскосмоса»: «Кто помнит - в 1998 году в космос слетал Юрий Батурин - бывший помощник Ельцина.<...> Наверное, самое время Дмитрию Олеговичу взять пример с Батурина - мол, не только словом, но и делом. Для начала слетать самому и лично проверить "дырку" на МКС, а то вдруг попытаются оттуда дезинформировать главу Роскосмоса про ее происхождение. Ну а после этого - сразу на Луну, на проверку - были там американцы или не были».

Журналист Вадим Саралидзе комментирует в своем канале данные отчета Счетной Палаты: «Дмитрий Олегович, вообще довольно много произнес интересного в последнее время. Даже слишком. Причем говорит он обычно это так, что потом его пресс-служба, краснея, заикаясь и подбирая слова пытается объяснить, что же он все-таки имел в виду. И про Марс. И про американцев на Луне. Вот и наговорил. На триллион. Почти».

«338» визуализирует сумму 785 миллиардов рублей и процесс их исчезновения: «В купюрах это надо в день сжигать 410 кг 5тысячными купюрами, и делать так 365 дней в году.<...> А где то собирают смсками на операцию ребенку, а бабка ждет свои 7000р. А печка Рогозина работает, и работает лучше чем его же заявления про ракеты».

Канал «Другой Ролдугин» пишет, что к нынешнему руководителю «Роскосмоса» у ведомства Алексея Кудрина вопросов пока нет: «Инициированная Счетной палатой проверка Роскосмоса в меньшей степени касается Дмитрия Рогозина, который эту корпорацию только возглавил. Под удар попадает прежде всего его предшественник Игорь Комаров. И даже не он лично, и не группа Чемезова, к которой Комаров принадлежит, а, скорее клан Медведева, к которому Комаров близок тоже».

«Караульный» видит в уточнении периода проверки попытку отделить руководство госкорпорации от старых проблем: «Счетная Палата повторила цифры 2016 года, сразу после этого решила хайпануть генпрокуратура. Ждём продолжения от ФСБ, СК, МЧС, Минфина и конечно Роструда, Минздрава, на всякий случай и Минкульта с Минпромом. <...> Дымовая завеса и отвлечение внимания на ложные цели - известная тактика великого Рогозина».