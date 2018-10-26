Телеграм-каналы положили глаз на Болтона

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: Приключения Болтона в Москве





Визит советника американского президента по нацбезопасности случился на фоне разговоров о намерении Вашингтона выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Джон Болтон был с размахом принят в Москве, и успел встретиться не только с Владимиром Путиным, но и с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Сергеем Лавровым и Алексеем Кудриным. Также Болтон возложил цветы в Александровском саду к Могиле Неизвестного Солдата и стелле города-героя Керчь, а также к месту убийства Бориса Немцова.

По итогам разговора с президентом России была достигнута предварительная договоренность о новой встрече в формате Путин-Трамп в Париже 11 ноября. Эту новость телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» объявил главным результатом встречи в своей обзорной публикации: «Подробного обсуждения темы договора о ракетах средней дальности не произошло. Стороны обозначили позиции. <…> Американцев напрягают российско-китайские отношения. И,видимо, Президенту все-таки удалось второй раз и серьезно продать тему союза с Китаем. <...> Американская сторона получила гарантии невмешательства России в выборы в Конгресс.<…> США дали понять, что не оспаривают роль и значение России в Сирии. Снова предлагалась коалиция против Ирана».

Телегам-канал «President Trump» пишет об исторических параллелях переговоров с рейгановской политикой разрядки, началом которой послужили договоры об ограничении распространения ядерного оружия: «Администрация Дональда Трампа заинтересована в отмене ДРСМД и создании вместо него нового соглашения, которое бы включало в себя Китай и Северную Корею. Такое решение позволит Белому дому органично продолжить стратегию по налаживанию отношений с КНДР и запустить новый переговорный процесс с Россией. В перспективе, успех при заключении нового договора может повлиять и на санкционную политику в контексте России».

Алексей Венедиктов в канале «aavst» достаточно скромно оценивает итоги визита советника Трампа: «В моем знании Болтон с чем приехал, с тем и уехал. Его задача была проинформировать российское руководство о различных опциях развития контроля за вооружением, а не вести переговоры».

Канал «Давыдов.Индекс», комментируя персоналии, с которыми встречался Джон Болтон, заметил, что американцы учли урок Майкла Макфола и не встречались с российской оппозицией. Автор обращает внимание на участие в переговорах председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина: «Задача Кудрина в этой логике - показать иную позицию, сыграть в доброго полицейского. Сергей Шойгу, Николай Патрушев и Сергей Лавров единым блоком продемонстрировали Болтону жесткость российской позиции, а вот позиции Москвы для торга сподручно озвучить именно «независимому аудитору» Кудрину».

Топ-2: Пролит свет на убийство Хашогги





На этой неделе была доказана причастность саудовских спецслужб к исчезновению и убийству журналиста Джамаля Хашогги в стенах консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Телеграм-канал «Железный занавес» со ссылкой на Reuters пересказывает хронологию убийства: «Хашогги хотели вернуть в Саудовскую Аравию в рамках программы по возвращению диссидентов. <…> Во время встречи военные стали ему угрожать, обещали накачать наркотиками и похитить. Журналист начал оказывать сопротивление и даже сумел вырваться, после чего спецгруппа впала в панику. Чтобы не привлекать лишнее внимание к крикам Хашогги, военные попытались зажать ему рот, но переусердствовали и задушили».

Телеграм-канал военного эксперта Бориса Рожина «Сolonelcassad» напоминает о первоначальной версии, которой придерживался Эр-Рияд: «У саудитов был расчет, что если начнутся вопросы, то они покажут монтированное видео, где человек похожий на Хашоггу покидает саудовское консульство, а позднее крутится на камеру в одной из мечетей.<…> План был хорош, но саудиты не учли, что турецкие спецслужбы прослушивали консульство, что привело к провалу всей операции».

Канал «Теория элит» риторически спрашивает: «Если за покушение на Скрипаля Запад жестоко наказывает Россию, то будет ли он наказывать не менее жестоко Саудовскую Аравию за зверское убийство Хашогги? Ответ очевиден».

Телеграм-канал «Рука рынка» публикует данные об инвестициях Саудовской Аравии в крупные успешные экономические проекты в США, например в «Uber»: «Саудиты активно вкладывают деньги в американские стартапы. В случае усиления конфронтации из-за убийства журналиста Хашогги многим молодым компаниям будет нелегко».

Топ-3: Фейк-ньюз о партии Поклонской





На сайте уральского новостного агентства в понедельник появилась информация о создании в России «новой партии власти». Самым «жареным» фактом в новости была информация, что объединение учреждают Наталья Полонская и Сергей Железняк. Телеграмеры с интересом обсуждали перспективы такого объединения, пока через пару дней миф о создании такой партии не развеялся.

Канал «Преемник» писал что предстоит объединение «Справедливой России» и «Родины», с возможным в будущем присоединение и ЛДПР: «Источники утверждают, что к депутатскому тандему Миронова-Журавлева также присоединился миллионер-монархист Малофеев, которого совершенно не смущают левые лозунги своих новых союзников. <…> Главной целью новой партии являются выборы в Госдуму 2021 года, на которых она намерена занять как минимум второе место, радикально потеснив старожилов Охотного ряда из КПРФ».

Телеграм-канал «ПолитГид»: «Сложно воспринимать это серьёзно. Вчера «Сила России» якобы провела учредительный съезд, но тихо-тихо. Даже неизвестны фамилии в руководстве. Не очень-то похоже на подготовку масштабного проекта. К тому же депутат Сергей Железняк, которого журналисты связали с новой партией, сказал, что ничего не знает».

Канал «Выборный» сообщает некоторые подробности партсроительства: «Партия "Сила России" все-таки будет создана - #нампишут источники в будущей партии. Они также сообщили @Vibornyk, что такие одиозные движения как НОД, "Антимайдан", "Сорок Сороков" и тем более хоругвеносцы "не будут включаться в партию как общественные организации».

Наталья Поклонская в Фейсбук открестилась от участия в новом проекте. Комментарий телеграм-канала «Темник»:«Забавная ситуация. Допустим, с ней вели переговоры. И если с ней не договорились заранее, то кто и зачем выдумал и распространил информацию об участии Поклонской? Или ничего не было и всё это вброс?».

В четверг телеграм-агрегаторы распространили публикацию канала партии «Сила России», в котором также опровергалось участие Поклонской и Железняка в проекте: «Хотим официально заявить, что мы не имеем к этой информации никакого отношения. Пусть ложная информация останется на совести первоисточника публикации».

Топ-4: Легализация самозанятых





Из заявления депутата Андрея Макарова разгорелся большой скандал. По той цитате, что опубликовали СМИ, получалось будто в Госдуме нашли новый способ грабительского изъятия денег у самозанятого населения. Тем, кто не уплатил налог, якобы придется вернуть государству 100% вырученных средств. Когда законопроект проходил первые парламентские чтения – оказалось, что в его тексте нет ничего подобного. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Если закон будет принят, то с 1 января он в качестве эксперимента вступит в силу в четырех регионах страны. Зарегистрироваться самозанятым можно будет через мобильное приложение. Налог для самозанятых физических лиц составит 4%.

Телеграм-канал «Экономика» саркастически отмечает: «Андрей Макаров вчера открыл Клондайк в новейшей стратегии "люди - новая нефть", предложив изъять весь доход у самозанятых граждан не платящих налоги. <…> Эксперты начали считать сколько можно изъять таким образом. А что если... каждый из этих тридцати миллионов россиян, сможет принести хотя бы по миллиону рублей в бюджет».

Телеграм-канал «Солнечный шторм» призывает к соблюдению социальной справедливости: «В таком случае, у нас есть встречное предложение получше - изымать у чиновников и депутатов всё имущество, которое превышает по стоимости их задекларированный доход. А в идеале и сам доход для «слуг народа» установить в размере прожиточного минимума. Вот тогда и поговорим».

Телеграм-канал «Мейстер» разбирается в цитатах: «Мер по изъятию всего дохода нет ни в законопроекте, ни в поправках, которые рассматривал комитет. Макаров очень опытный депутат и на заседании комитета не стал бы фантазировать. Особенно в присутствии СМИ и перед принятием бюджета. Вероятно, информагентство просто не привело часть цитаты о том, к кому относятся предложенные законопроектом санкции. Кроме того, не уточнило, что наказание будет распространяться лишь на тех, кто зарегистрируется как самозанятое лицо и будет утаивать часть выручки».

Телеграм-канал «Банкста» сомневается в эффективности нового закона: «Для тех самозанятых, кто не воспользуется щедрым предложением депутатов, ничего не изменится. Предыдущая попытка властей поставить на учет самозанятых граждан не принесла результатов. За весь период налоговых каникул "сдались" в ФНС лишь 2149 человек. Остальные 30 миллионов предпочитают работать на себя в тишине и покое».

Топ-5: Воскрешение информатора





«Новая газета» в понедельник опубликовала расследование о деятельности Евгения Пригожина на основании интервью с Валерием Амельченко, называющего себя сотрудником структур, связанных с ЧВК «Вагнер». В интервью он рассказывает об убийствах, отравлениях и испытаниях ядов. После записи интервью издание заявило об исчезновении Амельченко. После публикации материала он был объявлен в федеральный розыск, но уже в среду вечером пришел с адвокатом в отделение полиции в Санкт-Петербурге.

Телеграм-канал «Мюсли вслух»: «Амельченко заявил, что преступлений в отношении него не совершалось. Остаётся вопрос: совершались ли те преступления, о которых, согласно "Новой газете", ей рассказал Амельченко».

Антон Орех на канале «Antony Nut»: «Что-то в последнее время граждане начали воскресать. Бабченко, Амельченко. Рай всё ближе».

Телеграм-канал «338» выдвигает такую версию: «Журналист Денис Коротков выдумал высокопоставленного информатора, заплатив Амельченко. <…> Амельченко обещали еще 20 тысяч евро за видеопруф. И спрятали на месяц в деревне. По итогам пребывания на природе, Амельченко передали еще 200 тысяч рублей, что как вы понимаете гораздо меньше 20к евро. И сказали, что в его услугах не нуждаются. Кисо прикинуло в уме, на сколько его кинул Коротков и пошло сдаваться властям».