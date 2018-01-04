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«Смута провалилась». Власти Ирана заявили об окончании протестов

4 Января 2018 в 11:03
«Смута провалилась». Власти Ирана заявили об окончании протестов
Фото АР

Протесты в Иране, которые уже назвали «смутой 2017 года», закончились без успеха для демонстрантов. Такое заявление 4 января сделал командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари.

«Объявляю о провале смуты 2017 года», - сказал Джаафари, слова которого приводит РИА Новости.

Командующий КСИР отметил, что число протестующих «было малым и не превысило во всем Иране 15 тысяч человек». Также он обвинил Вашингтон, Тель-Авив и Эр-Рияд в проникновении на территорию Ирана террористов запрещенной группировки ИГИЛ. Джаафари уверен, что боевики ведут внутри страны подрывную деятельность по приказу США, Израиля и Саудовской Аравии.

Протесты в Иране начались 28 декабря. За несколько дней в столкновениях сторон погибли порядка 20 человек, пишет RT.


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