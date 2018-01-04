СМИ рассказали об упавшей на город северокорейской баллистической ракете

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в апреле 2017 года, который завершился неудачей, привел к серьезным разрушениям на земле. Об этом сообщили 4 января СМИ.

Стало известно, что обломки ракеты среднего радиуса действия «Хвасон-12», которая находилась в воздухе меньше минуты, упали на город Токчхон (провинция Пхёнан-Намдо) с население в 237 тысяч человек.

Падение привело к серьезным разрушениям на земле. Ущерб был нанесен промышленным и сельскохозяйственным строениям города, пишет RT.

Напомним, испытания баллистической ракеты в КНДР провели 29 апреля. Запуск был осуществлен к северу от Пхеньяна.