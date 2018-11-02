Падающие краны и анархист взорвали Телеграм-каналы

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.



Топ-1: Авианосный неудачник





В день основания военно-морского флота в Мурманске во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул плавучий док ПД-50. Упали два подъемных крана, один из них на палубу корабля, пострадали четыре человека, а причиной аварии стали перебои в электроснабжении.

Канал «Старая площадь» указывает на еще одно печальное совпадение – авария произошла после возвращения корабля из рейда: «То, что не произошло во время боевого дежурства в Сирии, могло настигнуть единственный такого рода корабль ВМС РФ на плановом ремонте».

Канал «Адекват» указывает на системную проблему менеджмента производственного аутсорсинга в российской оборонке: «Судоремонтный завод преданный коммерческой организации сразу получил в управление набор манагеров с задачей "резать косты". Среди прочего сэкономили на собственной энергетике, запитав док с берега».

Телеграм-канал «КСТАТИ» описывает технологические последствия аварии: «Оказывается, этот док нерентабельно дорого поднимать со дна - сюрприз, а значит крупные корабли негде будет ремонтировать в Мурманске-придётся отгонять корабли аж на Дальний Восток для этого. Фактически маленький инцидент ставит под угрозу весь Северный флот». Подборку мнений экспертов из СМИ о технических причинах катастрофы можно прочитать в публикации канала «Доктор прописал».

Объединенная Судостроительная корпорация (ОСК) намерена подать иск к заводу, принадлежащему Роснефти, на сумму ущерба. Телеграмеры сочли это заявление не только экономическим. Автор канала «Политджойстик» рассуждает о политических последствиях аварии, предваряя публикацию замечанием: «Несомненно это происшествие будет расследоваться не как обычная технологическая катастрофа. Проверят всё и всех и в "подозрительном залоге". По счастливой случайности авианосец «Адмирал Кузнецов» остался целым, пусть и с повреждениями корпуса и палубы».

Телеграм-канал «Мейстер» считает, что «Сегодняшняя авария при ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», похоже, будет иметь долгосрочный эффект», и анализирует интересы основных игроков и перспективы конкуренции в судостроительной отрасли.

Топ-2: Цены на бензин





Ситуация на топливном рынке с прошлой недели широко обсуждалась в СМИ, а интерес подогревался взаимными обвинениями нефтяников и правительства в высоких ценах на бензин. В понедельник СМИ сообщили, что нефтяные компании со скрипом одобрили предложение правительства продавать нефтепродукты независимым АЗС по тем же ценам, что и своим дочерним компаниям.

После жестких заявлений Дмитрия Медведева, обещавшего, в случае непринятия условий по внутренним ценам, разморозку экспортных акцизов, а в крайнем случае и запрет на экспорт, телеграм-канал «Мысли-НеМысли» пишет: «Это проблема правительства, правительству ее предстоит решить или же отвечать за провал. А провал будет в любом случае: либо придется как-то смягчать или даже отменять решение о повышении акцизов <...>, либо дальше нагнетать ситуацию и не идти на поводу у нефтяников, что в результате закончится резким ростом цен в следующем году. При любом из вариантов будут вопросы к правительству, и, видимо, не совсем приятные».

После подписания соглашения на условиях правительства в четверг, телеграм-канал «Мысли О…» анализирует его возможные последствия: «Нет гарантий стабильных оптовых поставок подешевевшего топлива независимым АЗС, которые сейчас реализуют 40% топлива в России. Таким образом создаются предпосылки для ухода с рынка независимых АЗС и расширения сети АЗС крупнейших нефтяных компаний. Нефтяники всё-таки добились компенсации от правительства в 200 млрд. рублей, о которой так давно уже шли разговоры. Создаётся нерыночная, искусственно сдерживаемая, напряженная ситуация, которая может вылиться в резкие скачки цен после окончания действия соглашения».

Телеграм-канал «Газ-Батюшка» также высказывает сомнения в эффективности принятых мер: «Проблема акцизов и НДС никуда не делась, рост с 1-го января, как и прежде, составит 10%. Все нефтяники торгуются на бирже, альтруизмом никто заниматься не будет».

Телеграм-канал «Проверочная» указывает на противоречивые меры правительства, когда пытаются одновременно стимулировать экспорт нефти и увеличивать поставки на внутренний рынок: «Возврат НДС при экспорте делает его на 18% (а с 1 января на 20%) выгоднее, чем поставки на внутренний рынок. При прочих равных. Понятно, что еще есть логистика, если речь идет о «внутренних» НПЗ, вроде башкирских. Поэтому дарим идею товарищам Медеведеву и Козаку: отмените возврат НДС на нефть и нефтепродукты, тогда и пошлины повышать не надо и договариваться будет легче».

Встречается и более позитивная аналитика. Автор телеграм-канала «ТОП Бизнес» отмечает, что на фоне подписанных соглашений «биржевые цены на топливо резко пошли вниз, ожидается снижение ценников на АЗС».

Топ-3: Атака анархиста на ФСБ





В Архангельске семнадцатилетний учащийся техникума взорвал себя на входе в здание ФСБ. Перед взрывом он оставил сообщение в анархистском чате, в котором общался с левыми активистами. В сообщении он рассказал о готовящемся теракте.

Телеграм-канал «Обухов.PRO» упрекает тех, кто считает радикальные левые идеи не востребованными в российском обществе: «Наблюдая новое поколение левой молодёжи и анализируя данные нашей социологии, я уже не раз публично обращал внимание: в условиях беспросветной социальной несправедливости и несменяемости власти растёт новое поколение «Вер Засулич». Гипер-радикализм части левой молодежи все более очевиден. И только маршами «Антикапитализм» его не удовлетворить».

Телеграм-канал «338» обращает внимание, что даже в чате, где писал будущий террорист, его слова не воспринимались серьезно: «Он несколько раз говорил о радикализации протеста, думах о революции и сопротивлении режиму. И что случилось? Молодые ребята и девушки кто там был высмеивали его, не верили в его реальность и считали его провокатором. Полный ответ конечно на все вопросы даст следствие, но возможно <...> находился в тяжелой депрессии от того что его никто не понимает, а теракт мог быть способом доказать всему миру что он реален как и реальны его слова».

Телеграм-канал «Медиатехнолог» пишет о том, как трудно определить настоящего террориста: «Если бы этого парня взяли, когда он в телеграм-чате открытом писал целый год, что надо устраивать акции прямого действия, взрывать систему (а в ответ в чате смеялись "жги, парень!" или "хорошая попытка, товарищ майор, но нет") - сейчас бы мы читали про "срок за репост" (сообщение). Про охоту властей на Телеграм, подставу, провокацию и вообще "это мыслепреступление, нельзя сажать за слова, только за действия". <...> Ну вот дождались... действия. Хорошо, что никто не погиб, кроме террориста».

Канал «РИАN» пишет о том, что проблема выходит за рамки воспитания или пропаганды насилия в компьютерных играх: «В Доке 2 не учат псевдополитическому суициду. У молодых людей просто смысла жизни нет. А повод взорваться всегда найдётся. Грустно».

Топ-4: Вайнахи делят границы





В середине недели главные новости Северного Кавказа поступали из Ингушетии, где всячески продолжается сопротивление подписанному договору о границе с соседней Чечней.

30 октября прошел Первый всемирный конгресс ингушского народа в Назрани. Собравшихся интересовали не только проблемы границы с соседями, но и уровень коррупции в республике – отчеты о таких выступлениях спикеров публиковал канал «Ингушетия_2018».

Обсуждаемым событием стало оглашение решения республиканского Конституционного Суда о признании несоответствующим Конституции Ингушетии подписанного соглашения об установлении границы с Чечней. В решении обозначено проведение референдума, на котором жители спорных территорий могли бы выразить свое отношение к процессу передачи земель. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя в СМИ решение ингушских судей, заявил что оно не будет иметь юридических последствий, так как вопрос находится к компетенции КС РФ.

Телеканал RTVI в публикации в своем телеграм-канале отмечает: «Власти республики в тупике, теперь им нужно доказать, что само решение КС небезупречно, либо проводить местный референдум. В любом случае, Евкуров “попал в ловушку”».

Политолог Сергей Маркедонов в публикации канала «Bunin & Co» размышляет о широких последствиях событий: «В конце концов решения КС Ингушетии или РФ будет подвергнуто различным трактовкам, выходящим за рамки формально-юридической логики. Референдум как инструмент прямого народного волеизъявления выглядит эффектным решением. В любом случае чечено-ингушская проблема выходит за рамки исключительно Северного Кавказа. От успешного распутывания этого узла во многом зависит стабильность не только в одном отдельно взятом регионе, но и внутриполитическая устойчивость в России в целом».

Телеграм-канал «Выборный» считает, что решение не имеет юридической силы: «Конституционный суд субъекта не имеет права рассматривать уже вступившие в силу законы. Он рассматривает только еще не принятые в окончательном виде законопроекты. А жалоба в КС Ингушетии была подана и принята лишь на следующий день после вступления соглашения в силу».

Топ-5: Столетний комсомол

С понедельника в России отмечали День рождения комсомола. В этом году организации исполнилось 100 лет. Дата не могла остаться без внимания телеграм-каналов. В воспоминаниях авторов, многие из которых вероятно и сами были комсомольцами, была как приятная ностальгия, так и разочарование.

Канал «ИА Стекломой»: «Забавно, что празднование столетия комсомола в российском обществе получилось куда более живым, масштабным и куда менее скандальным, чем празднование столетия Революции. Люди вспоминали свою молодость, друзей, время, песни. Кто бы что ни говорил, а живем мы в мире, выстроенном комсомольцами. Вся современная Россия, от руководителя регионального филиала какого-нибудь заводика до председателя Совета Федерации, состоит из бывших комсомольских работников, со всеми их плюсами и минусами».

Авторы телеграм-канала журнала «Россия в глобальной политике» не испытывают большой ностальгии: «За более ранние времена не скажем, а вот комсомол конца 1970х - конца 1980х повидать довелось. Кто забыл идиотизм комсомольских собраний и многослойное враньё, в которое не верили не только те, кто слушал, но и те, кто говорил, стоит вспомнить. Чтобы не было иллюзий про great again».

«Красный Сион» пишет о том, что комсомольцы смогли получить от организации даже тогда, когда она фактически перестала существовать: «Каждый второй банкир, депутат, олигарх новой России, не говоря уже о совсем горних долах, когда-то носил красный значок и имел комсомольский билет. Без всякого стыда говорю, что тоже рос в семье комсомольца. Да, это не была организация идейных бойцов за коммунизм, но она учила жизни, позволяла создавать горизонтальные связи и давала ряд полезных навыков».