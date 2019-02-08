Огненная «телега» взбудоражила Сеть

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: Амнистия за бабки





Владимир Путин выступил на бизнес-форуме «Деловая Россия». Среди знаковых заявлений прозвучала критика размера банковской комиссии в 3% за эквайринг. Президент призвал бизнес продолжить возвращение капиталов в российскую налоговую юрисдикцию и продлил налоговую амнистию как минимум на год.

«Темник» пишет об общих смыслах в речи Владимира Путина: «Главная цель президента на мероприятии — вовлечь бизнес в реализацию нацпроектов. <…> Поэтому президент сформулировал три главных вектора со стороны власти: расширение предпринимательских свобод, развитие конкуренции и формирование системы продвижения российских товаров на глобальных рынках».

«Банкста» о планах снижения банковской комиссии за эквайринг после выступления президента: «Антимонопольный комитет проведет анализ комиссий при расчетах банковскими картами, которые Владимир Путин ранее назвал «квазиналогом». <…> Это может изменить кэшбэк программы банкстеров и покончить с картами с грейс-периодами. Также серьезный удар ждёт платежную систему Мир, которая берет комиссию interchange выше, чем Visa и Mastercard».

«Ясно-понятно» пишет, что ранее идея ограничить комиссию не находила поддержки у регуляторов. Теперь ситуация может измениться: «Ритейлеры набрали очки, сумев привлечь на свою сторону президента. Теперь, несмотря на общий скепсис профильных ведомств, проблема должна быть как-то решена. Иное дело, что может быть выработан какой-то компромиссный вариант, не предполагающий прямого госрегулирования комиссий за эквайринг».

«Мейстер» пишет об особенностях объявленной амнистии и о том, стоит ли ждать бума возвращений капиталов: «Нынешняя амнистия капиталов, завершающаяся 1 марта пользуется ажиотажным спросом <…> именно потому, что не требует возвращения капитала — достаточно его задекларировать и впредь уплачивать налоги. Сегодняшняя же инициатива, явно разработанная экономическим блоком Правительства, очень похожа на возврат к условиям амнистии-2014: требуется не просто декларация зарубежного капитала, но его репатриация. Результат может оказаться близким к тому, что дали 2015-16 годы, то есть лишь несколько тысяч «возвращенцев»».

«Вертушка АТС_1» поясняет: «Суть предложения: возможность зарабатывать в России и далее — в обмен на участие в реализации российских национальных проектов. Вариант "зарабатывать здесь, чтобы вкладывать там", доставшийся стране от эпохи, в которую она выполняла совсем другую роль в мире, далее выбирать невозможно».

Топ-2: Смерть недопонятого рэпера





Умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл ака Le Truk). Смерть от внезапной остановки сердца настигла 35-летнего исполнителя в гримерке после концерта в Ижевске. В телеграм-каналах обсуждалась трагедия исполнителя, прожившего в юности три года на гребне славы, и практически все последующее время находившегося в андерграунде.

«Психо Daily»: «Став 20 лет назад для целого поколения живым воплощением хип-хопа, он проделал обратный путь от стадионного артиста к клубному, и остался фигурой трагичной и недопонятой. Запомним его таким — и проводим в последний путь добрым словом».

«ИА «Стекломой»»: «Так или иначе, уход из жизни одной из знаковых фигур того времени всегда отдается глухой тоской где-то глубоко внутри. Тоска эта, в общем, мало связана с самим Толмацким, скорее это очередное напоминание о том, что время неумолимо. Уход кумиров юности означает, что мы сами давно уже не девушки и юноши».

«Fantastic Plastic Machine» пишет: «Кирилл Толмацкий, он же Децл — это пример совершенно трагического несоответствия личности и меры таланта. Когда художник больше понимает, чем умеет. Парню потребовалось умереть, чтобы мы наконец посмотрели его интервью и поняли, что покойный был человеком цельным, глубоким и с убеждениями. <...> Поэтому, завершая день, скажу: мы не потеряли то, что утеряно уже давно. Мы просто потеряли хорошего человека».

Автор канала о русской музыке «Русский шаффл» Олег Кармунин пишет: «Да, он был настоящим. Только всем было плевать. Вам слабо, например, напеть хоть одну его новую песню? Децл выпустил 9 альбомов, но даже за три часа до смерти пел проклятую «Вечеринку» по просьбе заказчика. Скоро будет сказано много пафосных слов. Что Децл — голос поколения, первый фрэшмен России и человек-легенда. Но важно помнить, что при жизни о него вытирали ноги, стебались, называли чмом».

Канал «SHAME» пишет, что умирают не от «внезапной остановки сердца», а из-за приведших к ней причин: «От равнодушия родителей, от клинических невылеченных депрессий многолетних, от завышенных ожиданий от себя и мира. Вот от этого умер Децл, а не от «внезапной остановки сердца»».

Топ-3: Русская зараза





В России сейчас разворачивается борьба со вспышками сразу нескольких серьезных заболеваний. Эпицентром распространения кори в столице стало общежитие, в котором жили трудовые мигранты. Вспышки заболевания зафиксированы по всей стране. В Ульяновске у курсантов гвардейского суворовского военного училища в легких обнаружены ленточные черви - учащиеся заболели эхинококкозом. Телеграм-каналы не остались в стороне и дали самые разные оценки этим происшествиям.

«АДЕКВАТ» публикует пост в рамках «медицинского просвещения» о том, как эхинококки передаются человеку. Автор дает неутешительный прогноз: «Не исключено выявление новых заразившихся, и в немаленьком количестве. Процент локализации эхинококковых кист в легких – около 20, в основном они образуются в печени. И если верно мое ощущение, что всех уже выявленных выявила одна плановая флюорография, значит, быть и углубленному обследованию, и почти наверняка – новым диагнозам».

«Кремлевский мамковед» обвиняет во вспышке эхинококкоза среди ульяновских курсантов руководство суворовского училища: «Администрация училища отрицает свою причастность к произошедшему и обвиняет во всем детей: якобы черви попали в легкие курсантов из-за того что те ели плохо помытую землянику, которая до этого контактировала с собачьими экскрементами. Однако эта версия сама производит впечатление собачьих экскрементов. Халатность руководства и представителей власти поражает своими масштабами».

«Всевидящее Око» видит причину вспышки кори в Москве в халатности миграционных служб, которые недостаточно хорошо проверяют здоровье трудовых мигрантов: «Для профилактики делается преступно и кошмарно мало. Чтобы не дай бог не ксенофобия, чтобы серые схемы работы гастарбайтеров не нарушать».

Канал «НеМинздрав» уточняет: «Все случаи заболевания кори, о которых пишут сейчас в СМИ, только у граждан и детей, кто не имеет соответствующие прививки. Потому что надо прививаться!».

Телеграм-каналы, посвященные здравоохранению, уже с помощью юмора пытаются достучаться до непривитых граждан: Пишет «Медицинская Россия»: «Серьёзные лоббисты от фармы, заключили договоры на поставки из США специальных вакцин, содержащих микрочипы для подкожного вживления. Чипы посредством прививок попадают в организм под видом всеобщей иммунизации и передают на серверы американских разведок всю информацию о состоянии организма россиян. Поэтому мы призываем ни в коем случае не прививаться!».

Топ-4: Встреча которой не было





В воскресенье в телеграм-канале “НЕЗЫГАРЬ” появились фотографии, на которых российский оппозиционер Алексей Навальный выходит из здания гостиницы “Sokos” в Санкт-Петербурге. На других фотографиях из той же гостиницы выходит бизнесмен Евгений Пригожин. Утверждалось, что между ними состоялась встреча. Днем позже пресс-служба Пригожина сообщила, что встреча была и на ней шла речь об условиях прекращения нападок ФБК на предприятия бизнесмена в пищевой промышленности. Алексей Навальный с самого начала занял позицию отрицания встречи. Телеграм разделился - кто-то поверил в заявления пресс-службы компании Пригожина «Конкорд», другие были убеждены в правдивости слов Навального.

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал: «комбинация грубая, провокация неумелая, «информация» сдохнет раньше, чем наступит понедельник. Да и задумка так себе, топорная. Садитесь, два».

Руководитель радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в канале «Расстрига» придерживается иной точки зрения: «На самом деле, оправдания Навального по поводу его встречи с Пригожиным безукоризненно хороши для членов его тоталитарной «секты хороших», но, к сожалению, тухловаты для непредвзятого наблюдателя».

Многие каналы говорили, что на встрече обсуждалась тема предстоящих губернаторских выборов в Северной столице. О другой возможной повестке пишет «Научно-образовательная политика»: «По сведениями наших источников, одной из тем, обсуждавшихся на встрече Пригожина и Навального было подключение команды «оппозиционера» к скоординированной пиар-атаке на Высшую школу экономики. <…>В контексте выборов в Санкт-Петербурге команда Навального получила параллельный заказ - не только дискредитировать ВШЭ и Кузьминова, но как минимум - оторвать от Вышки её питерский филиал (активно участвующий в кадровой подпитке городской администрации) и перевести его под другой патронаж».

5 февраля в интернете распространили шуточную “расшифровку” переговоров в гостинице. Алексей Навальный также в шутку заявил, что будет подавать в суд за вторжение в частную жизнь, чем по мнению каналов без чувства юмора, признал факт встречи. «Мюсли вслух» комментирует: «Тем, кто не принадлежит к секте свидетелей Навального, уже давным-давно ясно: лидер оппозиции вовсе не борется с властью - напротив, у него с людьми из власти вполне деловые отношения. Встреча с Пригожиным - лишь очередное подтверждение этого факта. Навальный борется исключительно за неформальный пост лидера оппозиции. Свидетелям же Навального любое разоблачение, как известно, божья роса».

Каналы также обсуждали урон репутации, нанесенный участникам встречи. Главный редактор RT Маргарита Симоньян пишет: «Навальный вынужден оправдываться. Тратить на это свое воскресенье. Нервничать. Оправдываться всегда плохо. Не оправдываться - еще хуже. Ведь люди поверят. Поэтому все это неприятно и в любом случае репутационные потери».

Топ-5: Огненный бенефис Башмет





В пожаре в «звездном доме» на Никитском бульваре в Москве погибли 8 человек. В причинах пожара разбирается следствие, известно лишь, что источник возгорания находился в квартире Ксении Башмет.

О «звездном» статусе сгоревшего дома пишет «Антиглянец»: «В доме на Никитском бульваре, где сегодня ночью случился пожар, проживали Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская и дочь Юрия Башмета (во владениях которой, собственно, и произошло возгорание), но это все лирика... Там же до недавнего времени была одна из самых тусовых квартир светской, спортивной и шоубизной Москвы».

«Мышь в овощном», реагируя на обсуждения звездных персон, проживавших в доме, пишет: «На Никитском бульваре погибло 8 человек в пожаре, но вместо жесткой реакции на причины возгорания обсуждают какого-то Никаса Сафронова».

«Закулиска» публикует запись с хештегом «нам пишут»: «Пообщались с жильцами «звездного дома». <…> Никто из звёздных родичей Башмета не соизволил пнуть в дверь соседям, убегая по лестнице из загоревшейся квартиры. Старый дом. Странная планировка. Деревянные конструкции, огромные объемы помещений и все в доме привыкли жить на «пороховой бочке». И когда в квартире Ксении Башмет заполыхало – вся тусовка просто убежала, оставив соседей гореть синим пламенем».

СМИ распространили запись голосовых сообщений внука Юрия Башмета, в которых 12-летний подросток нецензурно и эмоционально комментировал происходящее, надеясь, что сгорит его скрипка. Канал «Шулика» комментирует аудиозапись внука дирижера: «Шутка не очень, конечно, пожар и люди погибли, но я реально считаю, что чем культурнее человек, тем он более ярко матерится».

Хорошо, хоть, что в большинстве своем авторы каналов выражали сочувствие и соболезнования родственникам погибших...