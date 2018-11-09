Ноябрьские раскраски: Кадыров, Глацких и Цапки в топах Телеграм-каналов

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: Ноябрьские праздники с разным окрасом





День народного единства, отмечавшийся всегда с широтой и переживший попытки придать ему националистический оттенок, спустя 13 лет превратился для большинства в простой выходной. В вместо митингов 4 ноября по стране прокатились фестивали. В крупных городах День народного единства плавно перетек в «Ночь искусств».

И только телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова «Kadyrov_95» был наполнен праздничными отчетами о многотысячном митинге в Грозном и поздравлениями: «В России нет стен между ее народами, есть мосты, которые их связывают. Ведь основа у нас у всех одна – наша страна, наш народ, наша история, наша любовь к Родине».

«Всевидящее око» публикует совместную фотографию с торжественного приема Владимира Путина, который в честь праздника состоялся в Кремле, и сопровождает публикацию комментарием: «Лучшая иллюстрация к прошедшему празднику. Рамзан Ахматович и митрополит старообрядческой церкви Корнилий».

Традиционные для 4 ноября «Русские марши» прошли тихо. Телеграм-канал «ОКОЛОКРЕМЛЯ» пишет, что Русский марш «в очередной раз продемонстрировал обществу несостоятельность ультраправого национализма как серьезного политического движения. Сухо в цифрах: в общей сложности в Москве вышло около 600 человек, тогда как в Екатеринбурге и Новосибирске речь идет о 30-40 человек».

Если 7 ноября в прошлом году праздновали с размахом, в контексте 100-летия революции, то в этот раз акций было значительно меньше. Самой интересной новостью с московского митинга КПРФ стало появление Сергея Удальцова, несмотря на официальный запрет посещать такие мероприятия. Об этом сообщает «Кремлевская прачка».

А вот в «колыбели революции», по данным канала «Транспарант» коммунистам запретили праздновать у символических для них мест: «Власти Петербурга – города, на минуточку, где большевики 101 год назад захватили власть – больше «красных» не жалуют. Им запретили митинговать в честь годовщины революции у главной святыни – крейсера «Авроры».

Широко освещался торжественный марш на Красной площади, посвященный 77-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. В мероприятии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. «Победа означала свободу и жизнь. Поражение — позор, гибель и рабство», - приводит его цитату «DAILY STORM»

Топ-2: Нужна ли государству молодежь?





Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, выступая в Кировграде перед молодежью, сделала ряд резких заявлений. «Вам никто ничего не должен», - так чиновница ответила на вопрос о мерах поддержки молодежных инициатив. Большинство телеграм-каналов раскритиковали Глацких, посчитав, что ее слова противоречат как Конституции РФ, так и президентскому курсу.

Антон Орех в канале «Antony Nut» указывает: «Простите за занудство, но и государство и президент рожать просили. Все время просят, постоянно гордятся ростом показателей, завлекают народ материнским капиталом».

«Минправда» возмущается: «Мало того, что заявление противоречит 7 статье Конституции Российской Федерации, которая провозглашает, что "Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека", так оно еще было сделано на фоне общего снижения уровня жизни в РФ».

Телеграм-канал «Marina Akhmedova» пишет: «На видео видны молодые ребята. И каждый из них ушёл с этой встречи домой с мыслью, что он не нужен и никого, кроме родителей, его появление на свет не порадовало. А эта мысль может запасть глубоко и сделать плохую работу. Поэтому надо собрать этих детей и сказать им каждому - "Ты очень нужен. Ты очень нужна - государству и стране"».

«Темник» рассматривает высказывания Глацких в контексте последних социологических исследований Комитета гражданских инициатив: «Подобные заявления лишь ускоряют фундаментальную перемену в массовом сознании, признаки которой заметили эксперты КГИ. Это переключение на внутренний локус контроля: ослабление надежды на помощь государства, стремление рассчитывать прежде всего на собственные силы».

Топ-3: Шашлык вместо баланды





Опубликованные фото Вячеслава Цеповяза, осужденного на 20 лет заключения, в процессе поедания в колонии крабов, шашлыка и красной икры, возмутили СМИ. Оказалось, что убийца из “банды Цапков" живет в отдельной камере, больше напоминающей комфортабельную квартиру и свободно пользуется смартфоном. Этот резонансный инцидент в очередной раз привлек внимание к проблемам российской пенитенциарной системы и коррупции среди сотрудников ФСИН.

Недоумение от того, как опасный преступник может находиться в лучших условиях содержания, чем заключенные, осужденные за куда менее тяжкие преступления, высказывали многие авторы телеграм-каналов. Антон Красовский в канале «ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ» вспоминает страшные подробности преступлений кущевской банды: «Вот ты убиваешь кучу человек. Целую семью. Женщины, мужчины. Кидаешь их в кучу. А потом на эту гору тел кладешь живого девятимесячного младенца, обливаешь бензином, поджигаешь. Смотришь. А потом жрешь крабы, устрицы. Пьешь. И все это тебе приносят в камеру услужливые продажные надзиратели».

Сам Цеповяз назвал снимки фотошопом. Стало известно, что снимки в прессу попали благодаря бывшей супруге Наталье Стришняй, которая ранее передавала фотографии правоохранителям. Сейчас Цеповяз делит с ней имущество и требует через адвокатов госзащиты. Телеграм-канал «Just the Judge» возмущен самой постановкой проблемы: «А откуда вообще у Цеповяза и его Цеповязихи лярд? Он что, честным путём нажит? Почему имущество не конфисковано? Это три детских сада или две поликлиники! Душегубы делят в суде награбленное и ещё требуют, чтобы государство их защищало друг от друга».

Общественная дискуссия, поднятая скандальными снимками, вышла из обсуждения частного случая в оценку эффективности ФСИН. Телеграм-канал «Мейстер»: «Если несколько упростить, из системы размером почти 300 тысяч человек — такова штатная численность ФСИН — предстоит убрать, наказав по заслугам, неисправимых. А остальных всеми средствами, от страха неотвратимого наказания до весомых поощрений за каждый очередной год беспорочной службы, мотивировать работать строго по закону, чтобы самовоспроизводство беспредела прервалось и впредь пресекалось в самом зародыше».

«РосСкандал» реагирует на сообщение СМИ о том, что Цеповяз помещен в штрафной изолятор: «Ну, вот.. Теперь убийца питается хуже россиян! Но это ненадолго. Ибо надо не Цапка сажать в "штрафняк", а весь ФСИН сажать на кол!».

Топ-4: Конец анонимности в Рунете?





Через полгода в силу вступает постановление правительства, согласно которому мессенджерами сможет пользоваться только тот, на кого оформлен номер телефона. Администраторы соцсетей должны это проверять. Новость в Телеграме восприняли скорее с иронией.

Телеграм-канал «ПроСМИсь» сообщает о готовности российских операторов сотовой связи к такому нововведению: «В МТС уже подтвердили, что технически это реализуемо. Руководство Роскомнадзора уверено, что подобные меры обезопасят общение в мессенджерах».

«Гаситель» дал более осторожную оценку технической реализации инициативы правительства: «Симкарты которые продают в метро и на рынках без паспорта оформлены не на человека, а на юридические лица. Так же есть технические симки в разных устройствах, например в платежных терминалах. Но как у нас в России принято, сначала сделают, а потом думают».

«АДЕКВАТ» пишет об экономической подоплеке вопроса: «Отжатие толики доходов мессенджеров в пользу операторов связи – договоры, по которым последние оказывают первым услуги по идентификации, явно же будут платными. И снижение конкурентоспособности мессенджеров в отечественной юрисдикции по сравнению с иностранными, которые постановление, надо думать, благополучно проигнорируют, не вляпавшись ни в кормление операторов связи, ни тем более в администрирование требований постановления в целом».

«Медиатехнолог» разъясняет читателям суть нововведения так: «Правительство как бы говорит нам: «Все ваши сообщения мы уже давно читаем, только пока не можем точно определить, кто именно их пишет»».

Многие авторы каналов высказали мнение, что инициатива может быть применима только к российским мессенджерам. Александр Плющев сужает и этот сегмент. Его канал «PLUSHEV» сообщает: «Все выглядит так, будто бы постановление принималось из-за пользователей одного-единственного сервиса — "В контакте", абсолютного лидера по числу уголовных дел, заведенных за записи или репосты на его страницах».

Топ-5: Выборы США - взгляд из России





В США на промежуточных выборах в Палату представителей победила Демократическая партия. Это может изменить баланс сил в Вашингтоне и повлиять на следующие два года президентства Трампа.

Алексей Венедиктов в канале «aavst» коротко резюмирует: «Республиканцы лишились монополии в законодательной власти».

«Политджойстик» рассказывает, почему итоги промежуточных выборов в США так важны для России: «Многие могут подумать: ну что нам до выборов в США, они и так и так нам будут вредить. Но, результаты выборов в Конгресс напрямую связаны с балансом среди наших внутриэлитных групп и их положением внутри силовой, политической и экономической систем России. Недаром многие кадровые решения были отложены до выборов в США».

Почему это не только важно для России, но еще и хорошо, рассказывает телеграм-канала политконсультанта Евгения Минченко «Politburo 2.0»: «Для России скорее хорошо. Консолидированный республиканский Конгресс при неоконсервативной внешней повестке давал бы Трампу новые возможности в наращивании давления на Китай. И Путину было бы всё сложнее не выбирать сторону в этом конфликте, который сегодня становится системообразующим. А так значительный объем ресурсов Трампа будет отвлекаться на внутренний конфликт».

«ПолитГид» придерживается схожего мнения: «Есть надежда, что пока они конфликтуют, то США не смогут проводить консолидированную внешнюю политику. А для России это плюс: пусть там у себя ругаются, меньше чудить в международной политике будут. Правда, по внешнеполитическим вопросам республиканцы и демократы обычно приходят к согласию — все вместе хейтят Россию».

Канал «Нити Империи» рассказывает читателям подробности одной из побед демократов: «Конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер уступил конкуренту из Демпартии в борьбе за место в палате представителей от 48-го округа штата Калифорния. Рорабакер считается другом России, американские СМИ называют его «одним из главных защитников Москвы в Вашингтоне» и «ведущим оппонентом санкционной политики США в отношении России». <…>Пару дней назад Трамп в твиттере даже похвалил Рорабахера за работу, чем вызвал резкую критику пользователей 99% комментариев под записью - о связях с кандидата с Россией и призывами голосовать за демократа. Чистой воды методичка. Но тут соцсеть почему-то молчит о троллях, хакерах, пропаганде и прочем. Такие стандарты».