Милонов: Финансирование фантазий театралов-экспериментаторов – это мазохизм!

Депутат ГД Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Депутаты выступили против финансирования фильмов и спектаклей

В Государственной Думе предложили прекратить финансирование фильмов и спектаклей.

Получается какой-то мазохизм: мы за собственный государственные деньги спектакли, которые вызывают конфликт и разделение в обществе. Я думаю, что финансировать нужно то, что нас объединяет, а не является плодом больной фантазии некоторых театралов-экспериментаторов.

Топ-2: 200 тысяч людей не заботятся о компьютерной безопасности





В этом году начал распространение компьютерный вирус-вымогатель Wannacry, который поразил более 200 тысяч компьютеров в 150 тысячах стран мира.

Мы можем сказать, что более 200 тысяч людей на свете привыкли открывать любое электронное письмо, не задавшись вопросом: а зачем это делать? Знаете, дорогие, еще с детских лет мы помним, что открывать кому не попадя вообще опасно.

Топ-3: Украинцы используют безвизовый режим для нелегальной миграции в ЕС





Начал действовать безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом в части туристических поездок на территории Шенгенской зоны.

Многие эксперты ЕС выражают сомнение, что жители Кривого Рога воспользуются этой возможностью, чтобы сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни. Скорее всего, они станут очередной волной нелегальных мигрантов, которые будут теснить болгар и румын на перенасыщенном рынке труда уборщиков туалетов.

Топ-4: Основатель журнала «Playboy» после смерти попал в Ад

Умер основатель и шеф-редактор журнала «Playboy» Хью Хефнер.

Где-то стало более тесно – и это место называется Ад. С другой стороны, Хью Хефнер, как обычный старик-развратник, и представить себе не мог, что когда-то он будет выглядеть консерватором на фоне тех публикаций и тех изданий, которые сейчас пользуются большой популярностью на Западе. Фотографировать девочек в неглиже, конечно, неприлично, но еще более неприлично фотографировать мальчиков в неглиже.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 180 человек.