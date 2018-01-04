МИД ФРГ выступил в поддержку украинского плана по миротворцам в Донбассе

Вооруженные миротворцы ООН должны находиться на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения. Такое заявление сделал глава МИД Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным.

По словам Габриеля, размещение миротворцев только на линии соприкосновения формально обозначит ее как новую границу, чего допустить нельзя, пишет РИА Новости.

«Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории», - заявил министр иностранных дел Германии.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин отмечал, что реального прекращения огня в Донбассе как не было так и нет, пишет Газета.ру