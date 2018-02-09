Куренной рассказал о новых подробностях дела по ЧП на Сямозере

Топ-1: Вынесено обвинительное заключение по делу о гибели детей на Сямозере
Несчастье произошло в тот день, когда несколько работников лагеря ООО «Парк-Отель «Сямозеро», где отдыхали дети, вывели почти пятьдесят воспитанников в водный поход. Они сплавлялись на каноэ и надувных лодках. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами нужного размера, а также не обладали нужным уровнем подготовки и навыками для проведения водного похода. В результате погибло 14 детей, другие получили повреждения и различные вирусные заболевания.
Топ-2: Обвинительный приговор вынесен по делу о смертельном ДТП в Ханты-Мансийске
Мы всем помним эту трагедию - тогда на трассе столкнулись грузовой тягач и автобус, в котором в сопровождении взрослых находилась детская спортивная команда. Автобус был в неисправном состоянии, а директор спортшколы не оформила необходимые для перевозки детей документы. В результате трагического происшествия погибли 12 человек (среди них 10 детей). Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв.
Топ-3: В Дагестане выявлены нарушения в работе Росприроднадзора и Росреестра
Выяснилось, что в регионе из-за массовых выбросов загрязняющих веществ в воздух и море неоднократно случались вспышки болезней. Также комиссия Генеральной прокуратуры выявила нарушения при исполнении управлением Росреестра федерального законодательства о государственной регистрации недвижимости.
Только в рамках проверки Генпрокуратуры России установлен ущерб от незаконной передачи в собственность земельных участков и объектов недвижимости по сделкам на 143 млн рублей. По данным фактам Генпрокуратура России инициировала направление материалов в следственные органы для уголовного преследования виновных лиц за превышение должностных полномочий и халатность. Руководителям федерального Росприроднадзора и Росреестра внесены представления.
Топ-4: Прокуратура провела 10-й Всероссийский день приема предпринимателей
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