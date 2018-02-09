Куренной рассказал о новых подробностях дела по ЧП на Сямозере

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Вынесено обвинительное заключение по делу о гибели детей на Сямозере

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых человек, причастных к трагедии на Сямозере. Они обвиняются в оставлении в опасности и некоторых других преступлениях.

Несчастье произошло в тот день, когда несколько работников лагеря ООО «Парк-Отель «Сямозеро», где отдыхали дети, вывели почти пятьдесят воспитанников в водный поход. Они сплавлялись на каноэ и надувных лодках. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами нужного размера, а также не обладали нужным уровнем подготовки и навыками для проведения водного похода. В результате погибло 14 детей, другие получили повреждения и различные вирусные заболевания.

Топ-2: Обвинительный приговор вынесен по делу о смертельном ДТП в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли 12 человек. Еще 13 человек тяжело пострадали.

Мы всем помним эту трагедию - тогда на трассе столкнулись грузовой тягач и автобус, в котором в сопровождении взрослых находилась детская спортивная команда. Автобус был в неисправном состоянии, а директор спортшколы не оформила необходимые для перевозки детей документы. В результате трагического происшествия погибли 12 человек (среди них 10 детей). Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв.



Топ-3: В Дагестане выявлены нарушения в работе Росприроднадзора и Росреестра

: Конечно же, всех интересуют новости с юга России. Генеральная прокуратура Российской Федерации в ходе масштабной проверки законности в Дагестане выявила в работе местных управлений Росприроднадзора и Росреестра многочисленные нарушения.

Выяснилось, что в регионе из-за массовых выбросов загрязняющих веществ в воздух и море неоднократно случались вспышки болезней. Также комиссия Генеральной прокуратуры выявила нарушения при исполнении управлением Росреестра федерального законодательства о государственной регистрации недвижимости.

Только в рамках проверки Генпрокуратуры России установлен ущерб от незаконной передачи в собственность земельных участков и объектов недвижимости по сделкам на 143 млн рублей. По данным фактам Генпрокуратура России инициировала направление материалов в следственные органы для уголовного преследования виновных лиц за превышение должностных полномочий и халатность. Руководителям федерального Росприроднадзора и Росреестра внесены представления.

Топ-4: Прокуратура провела 10-й Всероссийский день приема предпринимателей



На днях состоялся 10-й Всероссийский день приема предпринимателей в органах прокуратуры. По-прежнему каждый первый вторник месяца предприниматели могут обратиться в любое структурное подразделение прокуратуры за правовой помощью. Всего с начала акции в апреле 2016 года в Генпрокуратуру России обратились 112 заявителей, от них поступило 95 обращений.





О проекте: На днях состоялся 10-й Всероссийский день приема предпринимателей в органах прокуратуры. По-прежнему каждый первый вторник месяца предприниматели могут обратиться в любое структурное подразделение прокуратуры за правовой помощью. Всего с начала акции в апреле 2016 года в Генпрокуратуру России обратились 112 заявителей, от них поступило 95 обращений.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.