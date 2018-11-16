Крабоед - жирует, Мединский - жжет, а «Роснефть» - рулит

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: Выборы без выбора





В Хакасии на выборах с единственным кандидатом победил тридцатилетний коммунист Валентин Коновалов. После отказа от участия во втором туре выборов всех кандидатов ему достаточно было набрать 50% плюс один голос. За кандидата от КПРФ проголосовали 57,57% избирателей. Ряд экспертов оценили эти выборы как протестные, несмотря на отсутствие главного раздражителя - прежнего губернатора Виктора Зимина.

Эксперт Центра политических технологий им. И. Бунина Алексей Макаркин в телеграм-канал «Bunin & Co» разбирает на примере Хакасии провластную и протестную мобилизации на выборы, отмечая, что протестная оказалась выигрышной за счет более сильной мотивации: «В условиях, когда ценность стабильности быстро девальвируется, призывы к «ответственному и разумному голосованию» становятся неэффективными. Люди готовы рискнуть, считая, что хуже не будет».

«Мышь в овощном» пишет, что победа для Коновалова сейчас может обернуться катастрофой для КПРФ в ближайшем будущем: «Нет больше «того самого Коновалова». <…> Есть чуть было не опростоволосившийся даже в ситуации безальтернативных выборов политик с сомнительным багажом компетенций. Политик, которого в Хакасии сравнивают теперь не с «барином Зиминым», а с очень понравившимся жителям республики Развожаевым. Нынешний Коновалов, который еще ничего не делал, а только говорил, - уже с антирейтингом превышающим рейтинг».

«Красноярский говорун» замечает интересную тенденцию: хакасские элиты остаются у руля, плавно перетекая из партии-аутсайдера в партию-фаворит. И не испытывают при этом идеологического дискомфорта: «ЕР перестала быть абонементом на выборы и далее во власть, как это традиционно сложилось на региональном уровне. Что делают единоросы? Правильно, откапывают билеты членов ВЛКСМ и КПСС. И перерождаются… И вот уже ковавшие в последний месяц победу Коновалова единоросы входят в его Правительство. Настоящие комсомольцы они такие! 100 лет в обед, но как новые».

«Мейстер» пишет: «Юридически были вполне возможны как срыв голосования через снятие Коновалова, так и признание выборов недействительными. Соображения долгосрочного порядка, связанные с сохранением доверия граждан к выборам, взяли верх над ситуативными, связанными с желанием поставить нужного губернатора».

Врио главы Хакасии Михаил Развожаев опубликовал в Фейсбук полное видео своей встречи с новым губернатором. Ролик распространили многие телеграм-каналы, отметив, что Коновалов на встрече держится и говорит неуверенно, выслушивая отеческие наставления Развожаева. «Публикация видео встречи в таком виде выглядит как очевидная попытка команды пиарщиков Развожаева использовать его против Коновалова. И как просчет пиар-команды Коновалова, значительная часть которой после выборов покинула республику», - пишет канал «Козлов Дейли».

Топ-2: Меценат-крабоед за решеткой или на даче?





Тема условий содержания одного из главарей «банды Цапков» вышла на новый уровень. Осужденный на 20 лет Вячеслав Цеповяз записал видеообращение, в котором рассказал, что фотографии с шашлыком и крабами – фотомонтаж. Члены Общественной наблюдательной комиссии Амурской области при проверке колонии не нашли состава преступления. Более того, руководитель регионального ОНК Наталья Охотникова опубликовала видео в Инстаграм, где назвала Цеповяза «меценатом» и «потомственным фермером». В Общественной палате РФ уже потребовали ее увольнения. А прокурорская проверка установила личность мужчины, передававшего Цеповязу в колонию деликатесы.

«338» пишет, что руководство исправительного учреждения организовало «пасеку» лично для Цеповяза, и рассказывает про комфортные условия содержания заключенного: «В камеру Цеповяз уезжал только на время проверок. О данной схеме знали как руководство колонии так и местного регионального ФСИН на самом верху, за что и получали деньги каждый месяц. Вот такая вот история из России. Учитывая что Цеповяз почти весь срок "жил на даче" стоит требовать пересмотра его дела и условий содержания».

«Номенклатура» уделяет внимание руководителю амурской ОНК: «Охотникова пытается оправдаться за оправдание - якобы запись с хвалебными речами, которую она поставила в свой инстаграм, ей предоставил адвокат Цеповяза. Вопрос: зачем члену ОНК вообще связываться с адвокатами и что-то публиковать по их просьбе?».

«АДЕКВАТ» пишет: «На юге страны, начиная примерно с Ростовской области, вообще отношение к закону довольно условное. <…> Банд, превратившихся в "бизнес-организации" там куда больше, чем хочется думать, а спевшихся с ними судей - далеко не одна Хахалева. Так что когда удивляемся защищающим Цеповяза в столицах, давайте не забывать, что еще больше тех, для кого он просто "свой", "попавшийся по дури"...».

«Just the Judge» отвечает на попытки обелить Цеповяза и ставит вопрос о конфискации имущества: «Свою двадцаточку Цеповяз получил не за то, что просто стоял в сторонке: он все знал, покрывал и отмазывал. Говорят, что срок у него такой относительно небольшой, потому что он пошел на сделку со следствием и рассказал о преступных денежных схемах Цапков. И поэтому мы не дадим отвлечь себя от главного: миллиард! Откуда миллиард у этой сволочи? Как это он умудрился сочетать "законный бизнес" с незаконным обогащением в банде? Потому что если эти деньги получены незаконным путём - почему не конфискованы?».

Скандал с Цеповязом актуализировал общественную дискуссию о смертной казни. Телеграм-канал «Комитет по Этике» пишет: «Разумеется, в здоровом обществе преступления Цеповяза должны зарабатывать смертную казнь. Это — справедливость».

Топ-3: Мировая элита в Париже





Во французской столице в выходные состоялись торжества, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, ставшие одновременно главной осенней встречей мировых лидеров. Заодно лидерами мировых держав обсуждался образ будущей Европы с учетом изменившихся реалий в политических элитах Евросоюза и выхода Вашингтона из ДРСМД.

«КСТАТИ» пишет, что встреча станет подтверждением за французским президентом Макроном фактического статуса лидера Европы: «Если вы проследите за последними событиями, то увидите, что после встречи Болтона с Путиным, где заявили о полномасштабной встречи двух президентов в Париже, произошло отречение от престола госпожи Меркель. А, значит, планы пришлось резко менять и переносить встречу на G20 в Аргентину, а в Париже решать, кто будет представлять интересы европейцев в ближайшие 10 лет. А кто это может быть кроме Макрона? Пока никого».

Несмотря на анонсированную и отмененную встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Париже, разговор между лидерами все-таки мог состояться за рабочим завтраком. Но этому помешали изменения в рассадке гостей, которую французы провели перед началом мероприятия. Разговор у президента России состоялся с лидером Израиля. Телеграм-канал «Россия в глобальной политике» отмечает: «Разговор Путина с Нетаньяху в отличие от мифического общения с Трампом имеет смысл. Отношения после инцидента с Ил-20 напряжены, а в Сирии это мешает. Так что полезно».

«Доктор прописал» реагирует на сообщения СМИ, что Трамп не подал руку Порошенко: «Вообще-то, чтобы пожать стоявшему во втором ряду Порошенко руку, Трампу пришлось бы протягивать свою сквозь первый ряд. Едва ли стоит искать тут скрытые намёки. <…> Но то, как Порошенко пожирает глазами Трампа "босс, ну заметьте меня!" это не отменяет. И что руки в крови – тоже».

В ходе мероприятий президент Франции обозначил идею создания независимой общеевропейской армии. Идея очень не понравилась Трампу, а вот российский президент её поддержал. «Хана Макрону. Теперь президента Франции, который заявил, что Европе нужна своя армия, независимая от США, объявят агентом Путина», - комментирует телеграм-канал «Скажу по секрету...».

Обсуждение в Телеграме вызвали вопросы организации безопасности на встрече. Лидеры России и Израиля не поехали на прогулку по Парижу вместе с остальными коллегами, предпочтя собственные кортежи. Телеграм-каналу «ИА Стекломой» такое решение кажется разумным: «Изоляция от других государственных деятелей может быть потребна не только по соображениям безопасности, но и в силу необходимости исполнять профильные профессиональные обязанности».

Топ-4: «Роснефть» рулит - бензин растет





Еще на прошлой неделе российское правительство договорилось с нефтяными компаниями о продаже топлива для частных АЗС и своих дочерних заправочных сетей по единой фиксированной цене. Этой мерой предполагалось ограничить рост цен на бензин. Но автовладельцы уже смогли увидеть обратный эффект - цены на дизельное топливо продолжили рост, а в регионах заговорили о дефиците бензина, несмотря на снижение мировых цен на нефть. В итоге глава «Роснефти» Игорь Сечин обвинил в повышении цен частников, а сама компания приостановила торги нефтью на Санкт-Петербургской сырьевой бирже.

«Банкста» комментирует ситуацию с заморозкой цен: «В Кремле ситуацию оценили как «рабочую», пообещав, что Правительство отреагирует на сложившуюся ситуацию. Дело в том, что независимые АЗС, пользуясь своим влиянием на рынке в удаленных регионах, традиционно ратуют за повышение прайсов, но забывают про конечных потребителей. Хотя им стоило бы вспомнить, что стоимость горючего для населения и бизнеса осталась прежней, несмотря на стремительно дешевеющую нефть».

«Буровая» пишет, что россиянам ждать снижения цен на бензин, ориентируясь на мировой рынок, не стоит: «Идеи вице-премьера Козака по стабилизации цены на бензин - это отдельный вид смехопанорамы. <...> Цена на нефть будет падать, соответственно и на нефтепродукты, а они всех изнасиловали и радостно зафиксировали цены на максимуме».

«Газ-Батюшка» рассказывает о ситуации на топливном рынке в Чите: «Роснефть уверяет, что нефтепродуктов на базе нет, поэтому АЗС вынуждены идти к перекупам, со всеми наценками литр ДТ выходит в районе 63 рублей. А подобные цены дают уже повод ФНС для проверок о которых говорится в «Протоколе десяти». Заправщики уже в открытую говорят о том, что Роснефть целенаправленно отжимает АЗС. Рынок замер, а топлива в крае для нормальной работы осталось только на неделю».

«ТОП Бизнес» комментирует последние действия «Роснефти»: «Крупные вертикально интегрированные компании выполняют договоренности с Правительством по сдерживанию цен и несут убытки. А прослойка розничных посредников продолжает привычный бизнес, добавляя свою маржу к оптовым ценам, что вызывает их рост. Приостановка торгов топливом может означать новый виток эскалации противостояния независимой розницы и нефтяных монополий».

Топ-5: «Маргинальный» аэропорт





Имя Егора Летова не попало в шорт-лист голосования о переименовании аэропорта Омска. Решение было принято экспертным советом конкурса на основе данных опроса ВЦИОМ, несмотря на широкую поддержку интернет-пользователями кандидатуры лидера музыкальной группы «Гражданская оборона». Поклонники Летова призвали через соцсети подписать петицию на платформе Change.org.

Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале подсказывает: «Надо писать петицию. Но не на чейнджорг, а, наоборот, на Российскую Общественную Инициативу. И если оная наберет 50 000, Летова вернут в голосование. Вот увидите».

«НеВротик» объясняет, почему публикация обращения на платформе гражданских петиций Change.org бесполезна: «Чейнджорг с точки зрения инструментальной — помойка для имитации гражданской активности. Это место, где неверифицированные пользователи лайкают некие тексты, адресованные на деревню дедушке. Никаких прикладных последствий эти лайки не имеют и, разумеется, иметь не могут».

Авторы канала «Letov International Airport JVCR», следуя советам, разместили обращение на сайте РОИ. Рассказывая об успехах первых дней, они пишут: «Нам кажется, что для оргкомитета конкурса это очевидный показатель того, что всенародная поддержка Летова не была отражена в опросах ВЦИОМ. История с петицией, еще раз показала, что имя Егора Летова имеет всероссийскую значимость».

Тина Канделаки пишет, что музыкант сейчас так актуален, потому что отсутствуют живые герои, и Летов был именно таким: «Запрос на настоящих только будет усиливаться, потому что даже в наше время диджитала и фотошопа нужны герои. Хоть какие-то!».

Дмитрий Лекух в своем телеграм-канале «Радио Лекух» делится сомнениями об уместности присвоения аэропорту имени музыканта: «С точки зрения человека глубоко рокенролльного, любившего ГО и даже пару раз с взаимными респектами выпивавшего с покойным, - роль Егора в русском роке как-то чересчур выпячивается совершенно и ему самому не нужным хайпом.<...> А что касается собственно Егора - так я б лучше томик его текстов тиражем побольше издал с соответствующим продвижением: пользы для памяти поэта было бы явно больше, на мой дилетантский взгляд…».

Канал «ОМСКПОЛИТ» со ссылкой на региональные СМИ рассказывает, что жители Омска потеряли интерес к конкурсу: «Голосование идет вяло. В отличие от голосования недовольных, которые требуют вернуть Летова в список».

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал поклонников Летова маргиналами. Большинство каналов возмутилось этим, например, «ПОСТПРАВДА»: «Это все «маргиналы», «либералы», «провокаторы», «политический заказ», «одна из башен Кремля» - нужное подчеркнуть - к сожалению стандартная реакция власти на общество которое согласно внутренним установкам этой власти просто не может иметь какое-то «свое мнение» по общественно-политическим темам».

Пресс-секретарь министерства культуры Юрий Бондаренко добавил градус дискуссии, рассказав, что возвращение Летова в список, несмотря на гражданские инициативы в сети, невозможно, потому что «Мы живём не в стране соцсетей, а в стране российского народа». Сергей Доренко в канале «Расстрига» интерпретировал слова чиновника в свойственном ему безапелляционном стиле.