Климкин и Габриэль не попали на линию разграничения в Донбассе «из-за погоды»

Поездка министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его немецкого коллеги Зигмара Габриеэля на линию разграничения в Донбассе сорвалась из-за погоды. Как сообщил Климкин, поездка должна была состояться в четверг, но пришлось отложить ее другой день.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», — сообщил украинский министр в Twitter.





Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

Главы МИД двух стран планировали прибыть на линию разграничения под Мариуполем, посетить офис ОБСЕ и несколько населенных пунктов.

Габриэль прибыл с официальным визитом на Украину 3 января. На брифинге в Киеве он высказал мнение, что миротворцы ООН должны находиться на всей территории Донбасса, включая ДНР и ЛНР, пишут «Известия».