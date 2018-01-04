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Климкин и Габриэль не попали на линию разграничения в Донбассе «из-за погоды»

4 Января 2018 в 11:46
Климкин и Габриэль не попали на линию разграничения в Донбассе «из-за погоды»

Поездка министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его немецкого коллеги Зигмара Габриеэля на линию разграничения в Донбассе сорвалась из-за погоды. Как сообщил Климкин, поездка должна была состояться в четверг, но пришлось отложить ее другой день.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», — сообщил украинский министр в Twitter.


Главы МИД двух стран планировали прибыть на линию разграничения под Мариуполем, посетить офис ОБСЕ и несколько населенных пунктов.

Габриэль прибыл с официальным визитом на Украину 3 января. На брифинге в Киеве он высказал мнение, что миротворцы ООН должны находиться на всей территории Донбасса, включая ДНР и ЛНР, пишут «Известия».

 

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